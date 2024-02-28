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Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.02.2024)

Resmi Gazete'de 28 Şubat tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 28 Şubat 2024 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

10:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:14 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugünkü Resmi Gazete kararları
Bugünkü Resmi Gazete kararları

28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı. Düzenlemede yer alan 6 maddelik durumda geçmişe dönük yükümlülüklerin döviz ile yerine getirilebileceği belirtildi. Peki Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

YARGITAY KARARLARI

İLÂN BÖLÜMÜ

b - Çeşitli İlânlar

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Resmi Gazete nedir?

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.

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