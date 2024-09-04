|
Özgün

Resmi Gazete'de bugün (04 Eylül 2024)

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar, vatandaşlar ve kurumlar tarafından yakından takip edilmekte. 04 Eylül 2024 Tarihli ve 32652 Sayılı Resmî Gazete kararları haberin detaylarında yer almaktadır.

10:27 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:29 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Resmi Gazete kararları bugün neler var?
Resmi Gazete kararları bugün neler var?

Bugünkü Resmi Gazete kararları arasında önemli değişiklikler ve yeni kanun maddeleri dikkat çekmektedir. "Bugünkü Resmi Gazete'de, ülkemizin farklı alanlarını ilgilendiren önemli kararlara yer verildi. Kamu kurumlarında yapılacak atamalara dair duyurular, ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik düzenlemeler, eğitim sistemindeki yenilikler ve vatandaşların sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler bu kararlar arasında öne çıkıyor. Ayrıca, kamu kurumlarında yapılacak atamalara dair duyurular da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'de bugün (04 Eylül 2024)

Bugünkü Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

RESMİ GAZETE İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.


#Resmi Gazete
#Resmi Gazete kararları
#Resmi Gazete'de bugün
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den 4 Eylül Çarşamba il il hava durumu raporu