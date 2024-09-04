Bugünkü Resmi Gazete kararları arasında önemli değişiklikler ve yeni kanun maddeleri dikkat çekmektedir. "Bugünkü Resmi Gazete'de, ülkemizin farklı alanlarını ilgilendiren önemli kararlara yer verildi. Kamu kurumlarında yapılacak atamalara dair duyurular, ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik düzenlemeler, eğitim sistemindeki yenilikler ve vatandaşların sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler bu kararlar arasında öne çıkıyor. Ayrıca, kamu kurumlarında yapılacak atamalara dair duyurular da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'de bugün (04 Eylül 2024)
Bugünkü Resmi Gazete kararları
–– Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.