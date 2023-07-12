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12 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 12 Temmuz tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

11:54 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Resmi Gazete bugünkü kararları

Resmi Gazete bugünkü kararları

12 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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