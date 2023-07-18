Resmi Gazete bugünkü kararları
18 Temmuz 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ
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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
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2 saat önce