İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Yapıların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan ve Afet Riski Taşıyan Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7515)