Resmi Gazete'de yayınlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS'siz 12 personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel alımı yapacağını açıkladı. Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personellerin görev yeri İstanbul olacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alıyor
Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak.
İlana başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.
12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.
Başvuru Şartları
Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.