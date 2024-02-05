Resmi Gazete'de yayınlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS'siz 12 personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları...

Kamu alımı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, Resmi Gazete ile İŞKUR iş ilanları üzerinden KPSS'li KPSS'siz kamuya binlerce personel alımları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını duyurdu. Kamu iş ilanları ile sözleşmeli sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi ve temizlik görevlisi olmak üzere farklı branşlarda binlerce alım yapılacak. İşte Şubat ayında kamuya alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…