Giriş Tarihi: 06.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1472278
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124143000 - 2124143010
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|1 KALEM LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1 KALEM LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Demirbaş Deposu
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; cihazın teknik şartnamede detayları yazıldığı üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Demirbaş Malzeme Deposuna 16.12.2024 tarihine kadar teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|28.11.2024 - 12:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Cerrahpaşa Yerleşkesi) Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|Katalog
|4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.