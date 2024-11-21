Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1587099
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|Kazlı çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Caddesi No:1 Zeytinburnu/İSTANBUL ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124090200 - 2126641010
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|12 AY SÜRELİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
12 Ay Süreli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kazlı çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Caddesi No:1 Zeytinburnu/İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|13.12.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Hastanemiz Satınalma Birimi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel kurum/kuruluşlarda gerçekleştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.