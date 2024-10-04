BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ





2024 YILI KİTAP FUARI ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İŞİ

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:





İKN:2024/1312250





1-İdarenin a) Adı:

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ





b) Adresi:Barbaros Caddesi 9 34188 Şirinevler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası:2124843800 - 2124419999





ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu hizmet alımın a) Adı:2024 YILI KİTAP FUARI ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İŞİ





b) Niteliği, türü ve miktarı:18 KALEM 2024 YILI KİTAP FUARI ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İŞİ





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü





ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 05.12.2024, işin bitiş tarihi 23.12.2024





d) İşe başlama tarihi:05.12.2024





3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.10.2024 - 10:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bahçelievler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Bahçelievler/İstanbul





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:





Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.





4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:





4.4.1.Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü organizasyon hizmet alımları benzer iş kabul edilecektir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6 .İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:





İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71





Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.







