AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI





2024 YILLARI 16 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:





İKN : 2024/1006016





1-İdarenin





a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI





b) Adresi : GÜRSEL MAHALLESI DARÜLACEZE CAD. 34400 OKMEYDANI KAĞITHANE/İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası : 2123201043-1112/1196 - 2123201952





ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu mal alımın





a) Adı : 2024 YILLARI 16 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ





b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KALEM SARF MALZEME ALIMI





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hastane deposuna teslim edilecektir.





ç) Süresi/teslim tarihi : İdari Şartnamenin 2.1.ç Maddesinde belirtilen kurumların depo/depolarına ihtiyaca binaen ürünler, sipariş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde 6 ay boyunca en az 6 en fazla 8 siparişte teslim edilmelidir.





d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacaktır.





3-İhalenin





a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.08.2024 - 11:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 5. Kat Konferans Salonu





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Satış Merkezi Yetki Belgesini





4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Kapsam Dışı - ÜTS Bilgileri





4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:



