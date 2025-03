2025 YILI BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ HİZMET BİNALARI İLE TESİSLERİNİN, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ

DES-10018: Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) : Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %110 aralığında (%85 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için şartnamede belirtilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 ( altı ) hane dikkate alınacaktır. )

