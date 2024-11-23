Giriş Tarihi: 23.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1587418
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2163910680 - 2163913476
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 YILI TÜP BEBEK MERKEZİ İÇİN MEDYUM ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
5 KISIM 17 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili deposu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Teslimatlar; 01.01.2025 tarihinden itibaren ihale dokümanı içerisinde yer alan malzeme listesi dahilinde aylık periyotlar halinde yapılacak olup, hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğinden itibaren peyderpey (posta, faks veya e-mail), 10 (on) takvim günü içerisinde sağlık tesisinin tıbbi sarf deposuna mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Sözleşme 01.01.2025 tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşme tarihi ise başlama tarihi olarak sayılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 31/12/2025 'dir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025 Tarihi itibariyle işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|16.12.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1.
|4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise Kapsam Dışı Beyanı
Uts Kaydı
|4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.