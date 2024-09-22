Giriş Tarihi: 22.09.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1246346
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|b) Adresi
|:
|Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 34662 Yeşilköy/ BAKIRKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122403400 - 2122195322
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|AĞIR TİCARİ ARAÇLAR BAKIM ONARIM VE HİZMET ALIMI (ANADOLU YAKASI)
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
Detayları Teknik Şartnamede Belirtilen Ağır Ticari Araçlar Bakım Onarım Ve Hizmet Alımı (Anadolu Yakası)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Anadolu Yakası
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|16.10.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; İş deneyimi göstermek üzere sunulan işe ait sözleşme damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin Belge/Belgeler
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda ve/veya Özel Sektörde yapılan her türlü kara taşıtı yedek parça satışı yapmış olmak, her türlü kara taşıtı bakım ve onarım hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak ayrı ayrı veya birlikte kabul edilecektir.