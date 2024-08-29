Giriş Tarihi: 29.08.2024 00:01
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ATATÜRK HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 2025-2026 yılları arası mazot-motorin, kurşunsuz benzin ve özel kalorifer yakıtı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1130374
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ATATÜRK HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü 1.kat D Blok YEŞİLKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124637777-2602 - 2124653250
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 2025-2026 yılları arası mazot-motorin, kurşunsuz benzin ve özel kalorifer yakıtı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
2025-2026 yılları arası toplam 320.000 litre mazot-motorin 50.000 litre kurşunsuz benzin 200.000 kilogram özel kalorifer yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Teknik Şartname teslimat noktaları başlığı altında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|YÜKLENİCİ, Havalimanı ve bağlı bulunan Radar ve seyrüsefer istasyonlarının ihtiyaçlarını depolama kapasitesine göre ( EK-B), İDARE ‘nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda olmak üzere akaryakıt ürünlerinin ikmalini gerçekleştirecektir. Akaryakıt ihtiyacı yazılı bildirimden sonra herhangi bir nedenle 48 saat içinde karşılanmadığı takdirde İDARE tarafından şartname hükümlerine bağlı kalmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden YÜKLENİCİ namı hesabına akaryakıt ürünlerinin alımı yapılacaktır. Bu takdirde meydana gelebilecek fiyat farkı (sözleşme fiyatı ile başka bir firmadan alımı yapılan akaryakıt ürününün fiyatı arasındaki farktan kaynaklanan fiyat farkı) da YÜKLENİCİ ‘den tahsil edilecektir. Temin edilmeyen akaryakıt bedelinin %2 ‘si oranında ceza uygulanacak, bu bedel YÜKLENİCİ ’nin bir sonraki faturasından kesilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01/01/2025
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|24.09.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü D Blok 138 no'lu oda Yeşilköy/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede Her türlü akaryakıt ürünü üretimi/satışı işi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02082541
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