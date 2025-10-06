AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:





1-ATİYE ÇOLAK-Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





2-ARMAĞAN AKÇAY-Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





3-ŞAHSENEM OLGUN - Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





4-FİRDEVS SEVİNDİ - Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





5-DÖNDÜ ATA - Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





6-HAVA BİLGİÇ-Acıpınar Köyü AKSARAY ve Ulukışla Köyü AKSARAY





Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhlerinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim davasında, Mahkememizin 12.12.2017 tarihli ve 2008/76 Esas, 2017/383 Karar sayılı kararı ile;





Davanın aşağıdaki şekilde KABULÜNE, karara ekli fen bilirkişi krokisinde görüldüğü şekilde, Aksaray İli, Acıpınar Köyünde bulunan 22 pafta, 127 ada, 15 parselde kayıtlı, tapu kaydının aynı Acıpınar Köyü 994, 508, 2260, 2261, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656 ve 657 parsel sayılı taşınmazlar ile mükerrer olduğu anlaşıldığından, 22 pafta 127 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın tapudan TERKİNİNE,





Dair verilen karar davalıların tüm araştırmalara rağmen kimlik bilgileri ve bildirime yarar adresleri bulunamadığından işbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.



