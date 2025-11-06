ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI :

AHMET BAHATTİN TEK -26173941902





DAVALI :

MUKADDAM KARIMOVA





DAVA

:

Boşanma (Çekişmeli)





Davacı AHMET BAHATTİN TEK'in davalı MUKADDAM KARIMOVA aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;



