Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:01
ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2023/369 Esas
DAVACI :
AHMET BAHATTİN TEK -26173941902
DAVALI :
MUKADDAM KARIMOVA
DAVA
:
Boşanma (Çekişmeli)
Davacı AHMET BAHATTİN TEK'in davalı MUKADDAM KARIMOVA aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun MUKADDAM KARIMOVA'ya tebliğ edilemediği, davacının davalı ile evliliğini sonlandırmak istediği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03/10/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02325986