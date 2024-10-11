ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1312422
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2165425000 DAHİLİ:1213 - 2164143885
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 YILI KİLOMETRE HESABI İLE OTOBÜS KİRALAMA
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
Şehir Dışı Otobüs (46+1+1) : 250.000 km Şehir Dışı Midibüs (27+1+1) : 100.000 km Şehir İçi Midibüs (27+1+1) : 25.000 km olmak üzere 3 kalem hizmet alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Kadıköy Belediyesi Merkez Garaj Emrinde Türkiye Sınırlarıdır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|01.11.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. kat İhale Komisyon Odası Fahretiin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış ve tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş olan her türlü yolcu taşımacılığı hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.