ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;





1.Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)





2. İkametgâh Belgesi.





3. Noterden Onaylı İmza Beyannamesi





4. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı İmza Beyannamesi





5. Tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.





6. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.





7. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.





8. İhalelerden Yasaklı Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)





9. Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 1 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

































İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;





1.Vergi Levhası





2.Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.





3.Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza beyannamesi.





4.Noterden onaylı imza sirküleri.





5.Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı





İmza Sirküleri.





6.Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886





Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.





7.Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.





8. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve





İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.





9.İhalelerde Yasaklılık Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)





10.Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 1 iş





Günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)



