BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN DÖKME KARIŞIK (KAĞIT, KARTON, PLASTİK, CAM ve METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

İşin Niteliği Süre Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Toplanan Dökme Karışık (Kağıt, Karton,Plastik, Cam ve Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı

9 AY

10.11.2025-10.08.2026 Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları

2.205.000 TL.

66.150 TL. Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 1defa internet haber sitesi 1 defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 23.10.2025

15 : 00

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:48 Kat:2 Çobançeşme /Bahçelievler-İSTANBUL

İhale Tarihi ve Saati: 23.10.2025- 15:00, Perşembe

2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b. 2025 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminat mektubu veya ödendiğine dair makbuzun aslı,

g. İhale tarihi itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Bahçelievler Belediyesine borcu olmadığına dair belgeler güncel ve aslı olmalı,

h. İsteklinin 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

i. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.

j. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma (1.Tip, 2.Tip, 3.Tip herhangi biri) veya Toplama Ayırma Tesisi konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi,

k. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

3. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 2000.-TL (İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

5. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İsteklilerin 23/10/2025 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Sanayi Caddesi No:48 Kat:2 Çobançeşme/Bahçelievler-İSTANBUL da hazır bulunmaları gerekmektedir.

7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.