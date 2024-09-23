BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 23.09.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1225881
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|b) Adresi
|:
|ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124400000 - 2124400032
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
|a) Adı
|:
|İstanbul Üniversitesi Muhtelif Birimlere Ait Kesintisiz Güç Kaynaklarının 2025 Yılı Periyodik Bakım ve Onarımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
61 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım Onarımı Hizmeti - Yılda 2 bakım (6 ayda bir bakım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Muhtelif Birimlerinde, Teknik Şartnamede Bakım Yapılacak Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Listesinde yer alan mahallerde ilgili cihazların bakım onarımı yapılacaktır
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|02.10.2024 - 11:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
|TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi