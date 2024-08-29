BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2022/258 Esas





KARAR NO:

2024/258





Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİnin davalılar aleyhine açtığı dava sonucunda;





Davalı Hacı İsmail Mete'nin tüm adreslerinden yapılan araştırmada kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle kararın kendisini ilan yoluyla yapılmasına karar verildiğinden;





HÜKÜM:





1-Davanın KABULÜ İLE,





A- Dava konusu Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Müsellim Mahallesi, 711 parselde davalılardan Hacı İsmail Mete'nin½ hissesini diğer davalı Kemal Ot’a devrine ilişkin 26/06/2012 tarihli tasarrufun ve davalı Kemal Ot tarafından dava dışı 3. kişi Hasan Önel’e devrine ilişkin 10/08/2012 tasarrufun; İstanbul 25 İcra Müdürlüğünün 2015/8595 E. (eski 2013/13036 E) sayılı takip dosyasındaki talep konusu olan alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere İİK 277 vd. maddeleri uyarınca iptaline,





-Davalılardan Kemal Ot tarafından dava konusu Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Müsellim Mahallesi, 711 parselin ½ hissesinin 10/08/2012 tarihinde satılarak elden çıkarılması sebebi ile İ.İ.Knun 283/2. Maddesi uyarınca taşınmazın 10/08/2012 tarihindeki gerçek değeri olan 206.580,00TL üzerinden İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2015/8595Esayılı takip dosyalarındaki talep konusu olan alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere davalı Kemal Ot’dan tahsiline,





B- Dava konusu Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 845 ada 187 parselde kain zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün davalılardan Hacı İsmail Mete'nin hissesini diğer davalı Kemal Ot’a devrine ilişkin 18/07/2012 tarihli tasarrufun ve davalı Kemal Ot tarafından dava dışı 3. kişi Şahika Akyüz’e devrine ilişkin 15/08/2012 tarihli tasarrufun; İstanbul 25 İcra Müdürlüğünün 2015/8595 E. (eski 2013/13036 E) sayılı takip dosyasındaki talep konusu olan alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere İİK 277 vd. maddeleri uyarınca iptaline,





-Davalılardan Kemal Ot tarafından Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 845 ada 187 parselde kain zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün 15/08/2012 tarihinde satılarak elden çıkarılması sebebi ile İ.İ.Knun 283/2. Maddesi uyarınca taşınmazın 15/08/2012 tarihindeki gerçek değeri olan 433.695,00TL üzerinden İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2015/8595E sayılı takip dosyalarındaki talep konusu olan alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere davalı Kemal Ot’dan tahsiline,



