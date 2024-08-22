Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:01
BALİSTİK KORUMALI TAŞINIR YAPI SATIN ALINACAKTIR
BALİSTİK KORUMALI TAŞINIR YAPI SATIN ALINACAKTIR
15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Balistik Korumalı Taşınır Yapı (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1062858
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
|b) Adresi
|:
|ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2163123982 - 2163120276
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Balistik Korumalı Taşınır Yapı (Montaj Dahil)
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
3 Kısım 5 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı Alımı (Montaj Dahil) -1.Kısım: 3 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı -2.Kısım: 1 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı -3.Kısım: 1 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|3 Kısım 5 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı Alımı (Montaj Dahil) 1.Kısım: 3 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı Alımı (Montaj Dahil) -1 Adet - 2'nci HAWK Filo Komutanlığı Fenertepe/İSTANBUL -1 Adet - Sarıgazi Hava Lojmanları Sancaktepe/İSTANBUL -1 Adet - Kayışdağı Hava Lojmanları Maltepe/İSTANBUL 2.Kısım: 1 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı Alımı (Montaj Dahil) -1 Adet - 1'inci NIKE Filo Komutanlığı Datça/MUĞLA 3.Kısım: 1 Adet Balistik Korumalı Taşınır Yapı Alımı (Montaj Dahil) -1 Adet - 13'üncü HAWK Batarya Komutanlığı Almalıtepe/GAZİANTEP
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|60 takvim günü içerisinde malların teslimatı ve montajı tamamlanacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|12.09.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|15'inci Füze Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Alemdağ/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Akreditasyon Belgesi
Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
Uluslararası Test Belgesi
Üretim İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak "Balıstik Korumalı Taşınır Yapı Satışı ve Montaj işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02078841
ilangovtr