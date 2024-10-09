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BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2025 YILI JENERATÖR VE DİĞER CİHAZLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

Giriş Tarihi: 09.10.2024 00:01

BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2025 YILI JENERATÖR VE DİĞER CİHAZLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2025 YILI JENERATÖR VE DİĞER CİHAZLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerimiz 2025 Yılı Jeneratör ve Diğer Cihazlar İçin Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/1309629

 

1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Zuhuratbaba Mah.Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Zuhuratbaba Mah. BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124091600 - 2124546188
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerimiz 2025 Yılı Jeneratör ve Diğer Cihazlar İçin Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
1. Kalem- Benzinler (Jeneratör İçin 95 Oktan Kurşunsuz ) 420 litre 2. Kalem Dizel Yakıt / Motorin (Jeneratör İçin) 107.250 litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İstanbul Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlıği Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi:01.01.2025 tarihinde işe başlanacak olup 31.12.2025 tarihinde işe son verilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2025 son teslim tarihi olmak üzere; 08:00/17:00 mesai saatleri içerisinde kalmak şartıyla Bakırköy Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlık Tesislerinin siparişi üzerine ivedi bir şekilde İdarelerin göstereceği jeneratör depolarına, İdarelerce belirtilecek miktarlarda peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Başlangıç: 01.01.2025 , Bitiş: 31.12.2025

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.11.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Toplantı Salonu-2.Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Bayilik Lisansı ile Bayilik Sözleşmesi

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

Taahhütname


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 
Basın No:ILN02100579
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