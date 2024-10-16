Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 16.10.2024 00:01

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Sıra No
İşin Adı
Aylık Tahmini

Bedeli (TL)
Geçici Teminat

Bedeli (TL)
İlan Şekli ve Adedi
Dosya Bedeli

(TL)

1

 
Nikah Sarayı içerisindeki “Fotoğrafçı Odası ve Fotoğraf-Video Çekim Alanlarının Kiralanması İşi”160.000,00 TL + KDV14.400,00 TL
Şehir içi gazetede bir defa,

Kaymakamlık ve Belediye

İlan Panosunda bir hafta
1.000,00 TL

       Beykoz Belediyesi sınırları dahilinde Kavacık Yaşam Merkezi ve Kanuni Sultan Süleyman Spor Ormanı içerinde bulunan, yukarıdaki listede Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen fotoğraf-video çekim alanlarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre 06 Kasım 2024 tarihinde Çarşamba günü  Saat: 10:00’da Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda “Fotoğrafçı Odası ve Fotoğraf-Video Çekim Alanlarının 3 (üç) Yıllığına Kiralanması İşi İhalesi” yapılacaktır.

     

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.


     
İsteklilerin; 
1-    Kanuni ikametgah sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir) ve Nüfus Cüzdanı Örneği,

2-    Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

a)    Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)    Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)    Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3-    Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

4-    Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

5-    İmza sirkülerinin verilmesi;  

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6-    Fotoğraf ve video çekim işinde en az 3 yıl fiilen faaliyette bulunmuş ve fotoğraf-video çekim işi yaptığına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece Aslı Görülmüştür kaşeli)  

7-    Fotoğraf-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 3 yıllık Ustalık veya eşdeğer belgeye sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

8-    Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti

9-    İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

10-    İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir.

11-    Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,

12-    Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır. 

13-     İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 05 Kasım 2024 Tarih ve Saat: 16:00’ye kadar temin edebilirler.  
İLAN OLUNUR.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / 0 216 444 66 61 (8619)

 
Basın No:ILN02101741
ilangovtr