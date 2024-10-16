BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Kanuni ikametgah sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir) ve Nüfus Cüzdanı Örneği,





2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;





a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,





b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,





c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.





3- Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,





4- Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,





5- İmza sirkülerinin verilmesi;





a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,





b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,





c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,





6- Fotoğraf ve video çekim işinde en az 3 yıl fiilen faaliyette bulunmuş ve fotoğraf-video çekim işi yaptığına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece Aslı Görülmüştür kaşeli)





7- Fotoğraf-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 3 yıllık Ustalık veya eşdeğer belgeye sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.





8- Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti





9- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,





10- İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir.





11- Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,





12- Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır.



