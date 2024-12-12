BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanılmış Kıyafet ve Tekstil atığı toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde, İstanbul sınırlarında bulunan ve güncel TÜİK kayıtlarına göre 150.000 ve üzeri nüfusa sahip 2 belediye ile en az 3 yıl süreyle kullanılmış kıyafet ve tekstil atığı toplama işi yaptığını gösteren İş Deneyim Belgesi ve/veya bu konuda diğer belediyelerle çalıştığını belgeleyen sözleşme sunulması,