Giriş Tarihi: 12.12.2024 00:01
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C.
KULLANILMIŞ KIYAFET VE TEKSTİL ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI
Beyoğlu Belediyesi hizmet sınırları dahilinde evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanan Kullanılmış Kıyafet ve Tekstil Atıklarının Satışı işini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
|a) Adresi
|:
|ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CAD. 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2124440160 - 2122937630
|c) Elektronik Posta Adresi
|:
|seda.uneyler@beyoglu.bel.tr
2-İhale konusu hizmetin
|a) Niteliği, türü ve miktarı
|:
Tekstil Atıklarının Satışı işi
12 Ton/Ay tekstil atıkları
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir.
|b) Yapılacağı yer
|:
|Beyoğlu Belediyesi hizmet sınırları dahili
|c) Süresi
|:
24 ay
Sözleşme imzalanıp işyeri teslim tutanağı tanzim ve/veya tasdik edildiği tarihten itibaren 24 aydır.
3- İhalenin
|a) Yapılacağı yer
|:
Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Şahkulu Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
:
27.12.2024 Cuma günü saat 10:30
İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
|c) Muhammen Bedeli
|:
Bu iş için tahmin edilen aylık bedel 59.800,00.-TL olup 24 aylık bedel ise
(aylık kira bedeli x24 ay) 1.435.200,00.- TL’dir.
|d)Geçici Teminat
|:
|İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3(üç)’ü oranında 43.056,00.- TL geçici teminat bedeli alınır.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 – İhaleye Katılabilme Şartları
İhaleye katılabilmek için;
- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
- Türkiye‘de tebligat için adres bildirmek,
- Geçici teminatı yatırmakla,
- İdaremize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğümden alınmış borcu yoktur yazısı.
5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli
5.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
- Ticaret ve/veya Sanayi Oda Belgesi;
- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine gore ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Şartname ekinde bulunan Standart forma uygun teklif mektubu,
- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin 2886 sayılı D.İ.K.’na uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
- Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Gerçek Kişilerden ; İkametgah belgesi ve Nüfus cüzdanı örneği,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Belediyemize borcu olmadığına dair yazı,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış ve uygun atık kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesisi belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunmakla,
- Kullanılmış Kıyafet ve Tekstil atığı toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde, İstanbul sınırlarında bulunan ve güncel TÜİK kayıtlarına göre 150.000 ve üzeri nüfusa sahip 2 belediye ile en az 3 yıl süreyle kullanılmış kıyafet ve tekstil atığı toplama işi yaptığını gösteren İş Deneyim Belgesi ve/veya bu konuda diğer belediyelerle çalıştığını belgeleyen sözleşme sunulması,
Not:İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
5.1.2. Belgelerin sunuluş şekli
- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil gazetesi nizamnamesinin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde: Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “ aslının aynıdır “ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlilik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır “ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “ aslı idarece görülmüştür“ veya bu anlama gelecek şekilde düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00-TL (beşyüztürklirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Tomtom Mh. İstiklal Cd. No:217 Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
6.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.2 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6.3 İstekliler tekliflerini, ihale dokümanı ekinde sunulan teklif mektubunu doldurarak vereceklerdir. Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
Yüklenici sözleşme ile ilgili aylık satış bedellerini Tahmini belirlenmiş olan, Aylık 12 tondan az Kullanılmış Kıyafet ve tekstil atığı toplanması durumunda şartnamede belirlenen aylık toplam muhammen bedelden az olmayacak şekilde ödeme yapacaktır. 12 ton ve üzeri toplamalarda yüklenici ihalede 1 ton için vermiş olduğu birim fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.Sözleşmenin imzalandığı tarihin 12. Ayının sonunda yeni ihale bedeli belirlenir.Birim bedeli, sözleşmenin başlangıç tarihinden başlayarak sözleşmenin 1.yılının sonunda TÜİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) “bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı” esas alınarak arttırılacaktır.
İLAN OLUNUR.
Basın No:ILN02135710
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