Giriş Tarihi: 20.04.2025 00:01
BİOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR
BİOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10 KALEM BİOSİDAL ÜRÜN MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2025/526227
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi 15 Temmuz Sokak No:2 34538 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124440669 - 2126696854
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|10 KALEM BİOSİDAL ÜRÜN MAL ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
10 Kalem Biyosidal Ürün Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi Validebağ Sokak Sağlık İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Başakşehir - İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici ve idare arasında yapılan sözleşmenin imzalanması ile 150 (Yüz Elli) takvim günü içeresinde mal teslimi yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|12.05.2025 - 11:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İhale Toplantı Salonu (Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 Başakşehir / İSTANBUL)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler
|4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Sıra No : 10 Kapalı Alan Jel Formülasyonlu İnsektisit Biyosidal Ürün Etiketi
Sıra No : 10 Kapalı Alan Jel Formülasyonlu İnsektisit Biyosidal Ürün Ruhsatı
Sıra No : 3 Açık Alan EC Formülasyonlu Tip 1 İnsektisit Biyosidal Ürün Etiketi
Sıra No : 4 Açık Alan ME / EC Formülasyonlu Tip 2 İnsektisit Biyosidal Ürün Etiketi
Sıra No : 4 Açık Alan ME / EC Formülasyonlu Tip 2 İnsektisit Biyosidal Ürün Ruhsatı
Sıra No : 5 Açık, Kapalı Alan SC Formülasyonlu Biyolojik Larvasit Ürün Etiketi
Sıra No : 5 Açık, Kapalı Alan SC Formülasyonlu Biyolojik Larvasit Ürün Ruhsatı
Sıra No : 6 Açık, Kapalı Alan WG / EC Formülasyonlu Biyolojik Larvasit Ürün Etiketi
Sıra No : 6 Açık, Kapalı Alan WG / EC Formülasyonlu Biyolojik Larvasit Ürün Ruhsatı
Sıra No : 8 Kapalı Alan Paste Formülasyonlu Rodentisit Biyosidal Ürün Etiketi
Sıra No : 8 Kapalı Alan Paste Formülasyonlu Rodentisit Biyosidal Ürün Ruhsatı
Sıra No : 9 Açık, Kapalı Alan Mumblok Formülasyonlu Rodentisit Biyosidal Ürün Etiketi
Sıra No : 9 Açık, Kapalı Alan Mumblok Formülasyonlu Rodentisit Biyosidal Ürün Ruhsatı
Sıra No: 2 Açık, Kapalı Alan GR / SP / SG Formülasyonlu Rezidüel İnsektisit Ürün Etiketi
Sıra No: 2 Açık, Kapalı Alan GR / SP / SG Formülasyonlu Rezidüel İnsektisit Ürün Ruhsatı
Sıra No: 3 Açık Alan EC Formülasyonlu Tip 1 İnsektisit Biyosidal Ürün Ruhsatı
Sıra No: 7 Açık, Kapalı Alan GR / SC Formülasyonlu IGR Larvasit Ürün Etiketi
Sıra No: 7 Açık, Kapalı Alan GR / SC Formülasyonlu IGR Larvasit Ürün Ruhsatı
Sıra No:1 Kapalı Alan CS Formülasyonlu Rezidüel İnsektisit Biyosidal Ruhsatı
Sıra No:1 Kapalı Alan CS Formülasyonlu Rezidüel İnsektisit Biyosidal Ürün Etiketi
Yetkili Satıcı Belgesi veya Yetkili Temsilci Belgesi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Çevre sağlığı alanında kullanılan her türlü biosidal ürün mal alımı ve satımı kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02208579
ilangovtr