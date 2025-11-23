Yeni Şafak
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 23.11.2025 00:01

Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynaklı Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilerek 2 (iki) yıl süreyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynaklı Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilerek 2 (iki) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

3) Aylık Muhammen Kira Bedeli: 19.125,00 TL (On Dokuz Bin Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) (KDV hariç). İhale sonucu belirlenecek kira bedeline %20 KDV uygulanacaktır.

4) Geçici Teminat: 13.770,00 TL (On Üç Bin Yedi Yüz Yetmiş Türk Lirası)

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a)Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b)Tarih ve Saati: 09.12.2025 - 10:00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 3. Katta bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılım için şartname ve eklerinin satın alınması gerekmektedir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 08.12.2025 – 17:00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile aşağıdaki belgelerle birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir ve ihale günü ve saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunulacaktır.

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

ÖZEL KİŞİLER:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  2. Adres Yerleşim Belgesi.

  3. Geçici Teminat Makbuzu.

  4. Şartname Bedeline ait Makbuz.

  5. Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.

  6. İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden kâğıt, metal, cam, plastik atıkları toplama ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış belge.

  7. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak 1.tip veya 2.tip tesis olduğuna dair belge.


TÜZEL KİŞİLER:

  1. Faaliyet Belgesi (Ticaret Sanayi Odası vb.).

  2. İmza sirküleri (Noterden).

  3. İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi.

  4. Ticaret Sicil Gazetesi.

  5. Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi.

  6. Geçici Teminat Makbuzu.

  7. Şartname bedeline ait Makbuz.

  8. Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.

  9. İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden kâğıt, metal, cam, plastik atıkları toplama ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış belge.

  10. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak 1.tip veya 2.tip tesis olduğuna dair belge.

10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 
Basın No: ILN02337856