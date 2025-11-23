Giriş Tarihi: 23.11.2025 00:01
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres Yerleşim Belgesi.
Geçici Teminat Makbuzu.
Şartname Bedeline ait Makbuz.
Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.
İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden kâğıt, metal, cam, plastik atıkları toplama ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış belge.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak 1.tip veya 2.tip tesis olduğuna dair belge.
Faaliyet Belgesi (Ticaret Sanayi Odası vb.).
İmza sirküleri (Noterden).
İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi.
Ticaret Sicil Gazetesi.
Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi.
Geçici Teminat Makbuzu.
Şartname bedeline ait Makbuz.
Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.
İhaleye katılacak iştirakçilerin ihale tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden kâğıt, metal, cam, plastik atıkları toplama ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış belge.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak 1.tip veya 2.tip tesis olduğuna dair belge.