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ÇATALCA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE ATIK KUMBARA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

Giriş Tarihi: 10.11.2024 00:01

ÇATALCA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE ATIK KUMBARA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

ÇATALCA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE ATIK KUMBARA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

 

İşin NiteliğiSüresiİşin Yapılacağı Yer
Muhammen Bedeli

(TL)
 Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adediİhale Usulüİhale Tarihi ve Saati
Kullanılmış tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve atık kumbara yerlerinin kiraya verilmesi
36 AY

 
Çatalca Belediyesi Hizmet Sınırları




1.093.000,00

TL+KDV
32.790,00

TL
Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazete ve internet sitesinde birer defa ve Belediye internet sitesinde 10 gün2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
19/11/2024

10:00
1.    İhalenin Yapılacağı Yer: Çatalca Belediye Başkanlığı Meclis Salonu

Kaleiçi Mah. Vezirferhatpaşa Cad. No:50 Çatalca /İSTANBUL

2.    İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

a)     Kanuni tebligat adresini gösterir belge,

b)     Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

c)     Geçici teminat mektubu,

d)     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

e)     İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,

f)     Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyanı,

g)     Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h)     Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerini,

i)    Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

j)    İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 (iki) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.

k)    İhaleye katılacaklar İhale Şartnamesini Temizlik İşleri Müdürlüğünden bedeli karşılığı temin edebilir.

l)    İstekli tarafından “ okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum”. Şeklinde firma yetkilisi tarafından imzalı/kaşeli ihale dokümanı ve dokümanın satın alındığına ilişkin makbuzun aslının ibrazı zorunludur.
3.    İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4.    İhale dokümanı Çatalca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.

5.    İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları, 19/11/2024 tarihinde en geç 09:30’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6.    İsteklilerin 19/11/2024 Salı günü ihale saatinde Çatalca Belediyesi Ana Hizmet Binası, Meclis Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.    Çatalca Belediye Başkanlığı, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

    İLAN OLUNUR

 

 
Basın No:ILN02117064
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