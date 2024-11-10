ÇATALCA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE ATIK KUMBARA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Çatalca Belediye Başkanlığı Meclis Salonu





Kaleiçi Mah. Vezirferhatpaşa Cad. No:50 Çatalca /İSTANBUL





2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;





a) Kanuni tebligat adresini gösterir belge,





b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,





c) Geçici teminat mektubu,





d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,





e) İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,





f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyanı,





g) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,





h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerini,





i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,





j) İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 (iki) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.





k) İhaleye katılacaklar İhale Şartnamesini Temizlik İşleri Müdürlüğünden bedeli karşılığı temin edebilir.



