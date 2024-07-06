Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:01
ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
esenler belediyesi sağlık işleri müdürlüğü
çevre, insan ve hayvan sağlığı için çeşitli makine, tıbbi sarf malzeme ve mal alımı işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|ikn
|:
|2024/849746
|1-idarenin
|a) adı
|:
|esenler belediyesi sağlık işleri müdürlüğü
|b) adresi
|:
|birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 34230 esenler/istanbul
|c) telefon ve faks numarası
|:
|2124400900-6063 - 2124400976
|ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/ekap/
2-ihale konusu mal alımın
|a) adı
|:
|çevre, insan ve hayvan sağlığı için çeşitli makine, tıbbi sarf malzeme ve mal alımı işi
|b) niteliği, türü ve miktarı
|:
çevre, insan ve hayvan sağlığı için çeşitli makine, sarf malzeme ve mal alımı işi (iş kısmi teklife açıktır. 2 kısımdan oluşmaktadır. 1. kısım 14 kalem - 2. kısım 138 kalem - işin süresi 5 ay)
ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|esenler belediyesi sağlık işleri müdürlüğünün belirlediği yerler
|ç) süresi/teslim tarihi
|:
|sözleşme imzalandıktan sonra, 5 gün içerisinde başlar. 5 ay süre ile devam eder.
|d) işe başlama tarihi
|:
|sözleşme imzalandıktan sonra, 5 gün içerisinde başlar.
3-ihalenin
|a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|29.07.2024 - 11:00
|b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
bakanlık onaylı ruhsat ve etiket örneği
gıda tarım ve hayvancılık bakanlığınca hazırlanmış ulv ve bahçe pulvarizatörü
mist blower, turbo atomizör ve bahçe pulverizatörü olarak kullanımına ilişkin ruhsat
4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap’tan alınır.
4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
|4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
isteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
yetkili satıcı belgesi
5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. ihale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.
9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. diğer hususlar:
teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No:ILN02057165
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