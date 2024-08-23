ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

BAYRAMPAŞA GENELİNDEKİ MUHTELİF PARKLARIMIZDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:





İKN : 2024/1083228





1-İdarenin





a) Adı : BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ





b) Adresi : YENİDOĞAN MAHALLESİ ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL





c) Telefon ve faks numarası : 2124671900 - 2124671918





ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/





2-İhale konusu mal alımın





a) Adı : BAYRAMPAŞA GENELİNDEKİ MUHTELİF PARKLARIMIZDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI İŞİ





b) Niteliği, türü ve miktarı :





26 kalem muhtelif çocuk oyun grubu alımı





Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.





c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bayrampaşa İlçe sınırlarındaki parklar





ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde işe başlanacak ve 60 gün içerisinde tamamlanacaktır.





d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde





3-İhalenin





a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.09.2024 - 11:00





b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bayrampaşa Belediye Binası 3. Kat Toplantı Salonu





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.





4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:





Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.





4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:





4.4.1.Kamu ve Özel sektörde yapılan çocuk oyun grubu alım işleri





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.





Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)





Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları





A. Değerlendirme, isteklinin “Teklif Tutarı İle Fiyat Dışı Unsurlar” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif Tutarı Puanlaması Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder. A.2. Fiyat Dışı Unsurlar Puanlaması Fiyat Dışı Unsurların Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsurların puanlamasına konu kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir İŞ KALEMİ / PUAN TABLOSU OYUN GRUBU 1 ---------- 5 Puan OYUN GRUBU 2 ---------- 5 Puan OYUN GRUBU 3 ---------- 5 Puan OYUN GRUBU 4 ---------- 5 Puan İp Dönence 2.5 m----------- 3 Puan Üç Silahşör Zıpzıp---------- 2 Puan Uzay Dönence--------------- 2 Puan Balerin------------------------ 1 Puan Tarzan------------------------ 2 Puan İp Halat Denge-------------- 2 Puan Trambolin-------------------- 2 Puan Zıplama Tilti----------------- 3 Puan Köpek Eğitim Parkuru------ 3 Puan Toplam ----------------------- 40 Puan Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır. Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır. Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100 Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20 <=YMOS<= +%20 Aralığında olması durumunda tabloda yer alan her bir iş kalemi için karşısında yer alan puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri -%20 <=YMOS<= +%20 Aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan verilmeyecektir. Tabloda yer alan fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilecek iş kalemler için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı isteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır. A.3. Toplam Puan: Teklif Tutarı Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanının toplamıdır. B. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş A.3 maddesinde hesaplanan toplam puanı en yüksek istekliye ait olan tekliftir.





6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



