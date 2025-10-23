GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

“Muhdesatının/belirtmesinin zeminde olmadığı 3522-61 nolu Menderes ve Gaziemir Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 18/09/2025 tarih 2025/579 nolu sayılı Tescil Bildirimi ile bildirildiğinden ,yukarıda belirtilen belirtme iş bu ilanın yayım tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026’ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup,ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhtesat/beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019’uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.