GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:01

 MUHTESATIN/BELİRTMENİN TERKİNİ

İzmir İli Gaziemir İlçesi  Atıfbey Mahallesi 11222  ada 9 ( ESKİ PARSEL 256 ada 25) Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde gösterilen ;

  • ÜZERİNDEKİ BİNA HASAN OĞLU ADEM AYDIN’ a aittir.

“Muhdesatının/belirtmesinin zeminde olmadığı 3522-61 nolu Menderes ve Gaziemir Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 18/09/2025 tarih 2025/579 nolu sayılı Tescil Bildirimi ile bildirildiğinden ,yukarıda belirtilen belirtme  iş bu ilanın yayım tarihinden  sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026’ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup,ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhtesat/beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019’uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.

