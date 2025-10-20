GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

İlgili kişi :

Nurdan WAGNER





Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı Ortaklığın Giderilmesi davasının dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve bilirkişi raporu,





DAVA DİLEKÇESİ:





DAVACI :

Ömür KAMIŞ ( T.C. Kimlik No: 18995668822 )





VEKİLİ :

Av. Tanju DEMİRCAN





DAVALILAR : 1)

Aynur BAYRAKTAR, Hasan GÖKDEMİR, Cemalettin GÖKDEMİR





Ertuğrul GÖKDEMİR, Nebihe GÖKDEMİR, Erdoğan GÖKDEMİR, Ergül GÖKDEMİR, Efakat GÖKDEMİR, Mürvet ERYILMAZ, Metehan GÖKDEMİR, Kadriye KAMIŞ, Ayten ADLI, Gülten KULAR, Ayhan KAMIŞ, Nalan KAMIŞ, Ayşe KAMIŞ, Dilara KAMIŞ, Doruk KAMIŞ, Sabiha IŞIK, Ayşe KAMIŞ, Ali KAMIŞ, Erol KAMIŞ, Emine ZENGİN, Hicret KAMIŞ, Şengül ACAR, Şaheser EĞİLMEZ, Semiha KESİMAL, Coşkun KAMIŞ, Hatice Şehnaz DOĞRUYOL, Hüseyin YILDIRIM, İbrahim YILDIRIM, Elmas ÖZKAN, Fatma HANCIOĞLU, Ayşe ERENKAYA, Samet YILDIRIM, Abdulmelik YILDIRIM, Kerem YILDIRIM, Kezban KAMIŞ, Nurhan SCHULZ, Nurdan WAGNER, Aydan IŞIK, Vildan KAMIŞ, Uğur KAMIŞ, Şengül KAMIŞ, Ufuk KAMIŞ, Gülcan KAMIŞ, Umut KAMIŞ





KONU :

Ortaklığın giderilmesi





AÇIKLAMALAR:

Taraflar Sakarya İli, Geyve İlçesi, Şerefiye Mahallesi G24-C-12-C-1-D pafta, 102 ada, 15 parselde tapuda kayıtlı 1.607,63 metrekare mesahalı taşınmazın müşterek malikleridir. Müvekkilim Ömür KAMIŞ, ekteki mirasçılık belgesinde görüleceği üzere taşınmaz üzerinde hissedardır. Taşınmazın aynen taksimi mümkün değildir. Rızaen taksimi de mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.





NETİCEİTALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile; -Sakarya İli, Geyve İlçesi, Şerefiye Mahallesi G24-C12-C-1-D pafta, 102 ada, 15 parselde tapuda kayıtlı 1.607,63 metrekare mesahalı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine,





-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin taraflara tapu kaydındaki hisseleri oranında tahmiline, Karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim





Davacı Vekili





Av. Tanju DEMİRCAN





TENSİP ZAPTI:





1-Dava dilekçesinin HMK 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığının tespitine, dilekçesinin kabulüne,





2-Dava niteliği itibarı ile HMK.'nun 316/A maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabi olup usül ekonomisi ve yargılamanın çabukluğu ilkesi gereğince ön incelemenin duruşmalı yapılmasına,





3-Davacı adına duruşma gününü bildirir davetiyenin tensip zabtı içerir şekilde tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,





4-Davalılara duruşma gününü bildirir davetiyenin tensip zabtı ve dava dilekçesi içerir şekilde tebliğine, davalılara HMK'nun 317 ve 318 maddeleri gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçelerini delilerini başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin tüm bilgileri, varsa tanıklarını, tanık ücretlerini tanıklarını hangi konuda dinleteceklerinin bildirmeleri ve tebligat masraflarını mahkememize vermeleri gerektiklerinin ihtaratına,





5-Davalılardan her hangi biri cevap dilekçesi ve delil listesi verdiğinde cevap dilekçesi ve ekindeki belgelerin ön inceleme duruşmasında davacı tarafa tebliğine,





BİLİRKİŞİ RAPORU:





FEN RAPORU:





Geyve İlçesi Şerefiye mahallesi 102 ada 15 nolu parsel yüzölçümü ile hissedar sayıları durumlarından ve 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerinde aranan şartlara haiz olmadığından ve ayrıca Geyve Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Dava Dosyasına sunulan 12.10.2021 tarihli Bölünebilme durumları ile ilgili yazısına istinaden taşınmazın ilrazının mümkün olmadığı anlaşılmış olup. ortaklığın ancak satış yolu ile giderilebileceği kanaatindeyim.





İş bu Rapor tarafımdan tanzim edilmiş olup bilgilerinize arz ederim. 12.07.2025





TEKNİK RAPORU:





Fen bilirkişisi raporuna göre taşınmaz Sakarya İli, Geyve İlçesi Şerefiye mahallesi 102 ada 15 parselde 1.607,63 m² yüzölçümü ile bahçe olarak kayıtlıdır.





Bölgede bu konuma ve özelliklere sahip taşınmazların ortalama m² değerinin keşif tarihi itibari ile 2.500,00 TL olduğu kanaatine varılmıştır.





Taşınmazın zemin değeri 4.019.075,00 TL'dir.





Taşınmaz üzerinde bulunan konut değeri 247.408,24 TL'dir.





Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların değeri 82.100,00 TL'dir.





Taşınmazın toplam değeri: 4.019.075,00 + 247.408,24 + 82.100,00 = 4.348.583,24 TL'dir.





DEĞERLENDİRME: Fen raporunda da belirtildiği gibi taşınmazın hissedarlar arasında ifrazen veya aynen taksimi mümkün değildir. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerekmektedir.



