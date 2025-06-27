HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/129 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, İnönü Mahallesi (eski 81 ada 355 parsel) yeni 767 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapı, muhdesat ve ağaçlar için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalılar adına ilgili banka şubesine yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur.26/05/2025





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER





ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL





2025/129 Samsun Havza İnönü 767/11



