İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1498228
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ESENLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 34230 ESENLER/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124400900 - 2069 - 2124400976
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|ESENLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM AMİRLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ ALET EDAVAT ALINMASI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
ESENLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM AMİRLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ ALET EDAVAT ALINMASI İŞİ (140 KALEM - NALBURİYE MALZEMESİ )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|ESENLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM AMİRLİĞİ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR VE İŞ 210 TAKVİM GÜNÜDÜR.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|29.11.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ İHALE ODASI
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.