Giriş Tarihi: 14.09.2025 00:01
İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2021/7 Esas
KARAR NO
:
2025/175
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından İstanbul Defterdarlığı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Açılan davanın KABULÜ ile İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mah. 306 ada 41 25 nolu bağımsız bölüm D harfli o dada tapuya kayıtlı taşınmazın maliki Mania Sorştein'in GAİPLİĞİNE,
İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mah. 306 ada 41 25 nolu bağımsız bölüm D harfli o dada tapuya kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına TESCİLİNE, karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02293875