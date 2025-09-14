Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 14.09.2025 00:01

İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO
:
2021/7 Esas

KARAR NO
:
2025/175

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından İstanbul Defterdarlığı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Açılan davanın KABULÜ ile İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mah. 306 ada 41 25 nolu bağımsız bölüm D harfli o dada tapuya kayıtlı taşınmazın maliki Mania Sorştein'in GAİPLİĞİNE,

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mah. 306 ada 41 25 nolu bağımsız bölüm D harfli o dada tapuya kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına TESCİLİNE, karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02293875