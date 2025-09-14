İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2021/7 Esas





KARAR NO

:

2025/175





Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından İstanbul Defterdarlığı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





Açılan davanın KABULÜ ile İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mah. 306 ada 41 25 nolu bağımsız bölüm D harfli o dada tapuya kayıtlı taşınmazın maliki Mania Sorştein'in GAİPLİĞİNE,



