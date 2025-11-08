Giriş Tarihi: 08.11.2025 00:01
İSTANBUL 5. BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
2026 YILI JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|2025/1843845
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5
|1.2. Adresi
|İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114. Sk. No:19/21 Kat:3 Sultangazi /İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|21298710 00-1128
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|24.11.2025 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114 Sokak No:19-21 K:3 Sultangazi/İSTANBUL (Toplantı Salonu)
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|2026 YILI JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
Motorin (Jeneratörler için) : 68.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|1-Arnavutköy Devlet Hastanesi 2-Bayrampaşa Devlet Hastanesi 3-Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4-Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6-Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7-Topçular ADSM 8-Sultangazi ADSH
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|Sözleşme imzalandıktan sonra idarelerin yazılı siparişine müteakip en geç 3 (üç) saat içinde, idarenin göstereceği akaryakıt tankına ve idarelerce belirtilecek miktarlarda peyder pey 31.12.2026 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.
|3.5. İşe başlama tarihi
|01.01.2026 tarihinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama ve/veya Bayilik belgesi
Bayilik Lisansı İle Bayilik Sözleşmesi
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
