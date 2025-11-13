İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/315





KARAR NO:

2025/571





DAVALI:

ŞEYDA AKSOY





Davacı MEHMET ŞİRİN AKSOY tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın adresinizin meçhul olması sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.





HÜKÜM:





1-Davanın kabulü ile: Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibey Mahallesi/Köyü, Cilt No:55, Hane No:207, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Ramazan ve Cemile'den olma 01/01/1963 doğumlu davacı MEHMET ŞİRİN AKSOY (T.C.No:10630407438) ile aynı hane BSN:31'de nüfusa kayıtlı Yaşar ve Fatma'dan olma 03/05/1982 doğumlu davalı ŞEYDA AKSOY (T.C.No:36154937312)'un evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasına dayalı olarak TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,





2-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,8‬0 TL harcın davalıdan TAHSİLİNE





3- Davacı tarafından sarf olunan 27.580,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,





4-Davacı Vekili yararına AAÜT uyarınca takdir olunan 30.000,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacı vekiline verilmek üzere davacıya VERİLMESİNE.



