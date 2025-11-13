Giriş Tarihi: 13.11.2025 00:01
İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2024/315
KARAR NO:
2025/571
DAVALI:
ŞEYDA AKSOY
Davacı MEHMET ŞİRİN AKSOY tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın adresinizin meçhul olması sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın kabulü ile: Adana İli, Seyhan İlçesi, Yenibey Mahallesi/Köyü, Cilt No:55, Hane No:207, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Ramazan ve Cemile'den olma 01/01/1963 doğumlu davacı MEHMET ŞİRİN AKSOY (T.C.No:10630407438) ile aynı hane BSN:31'de nüfusa kayıtlı Yaşar ve Fatma'dan olma 03/05/1982 doğumlu davalı ŞEYDA AKSOY (T.C.No:36154937312)'un evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasına dayalı olarak TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalıdan TAHSİLİNE
3- Davacı tarafından sarf olunan 27.580,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
4-Davacı Vekili yararına AAÜT uyarınca takdir olunan 30.000,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacı vekiline verilmek üzere davacıya VERİLMESİNE.
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, ,davalının yokluğunda verilen kararın davalı ŞEYDA AKSOY' a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/11/2025
Basın No: ILN02333192