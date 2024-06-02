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İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.06.2024 00:01

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO
:
2024/82

KARAR NO
:
2024/296

Yukarıda esas ve karar numarası verilen 14/05/2024 tarihli kararımızda; "Ordu ili, Fatsa ilçesi, Beyceli Mah/Köyü, Cilt No:16, Hane No:17, BSN: 172'te kayıtlı, Murat ve Medine'den olma, 21.10.2005 doğumlu, 24574921486 T.C. kimlik nolu davacı ALİ ENES SARIHAN'ın "Sarıhan" olan soyadının "ŞAHİN" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE," karar verilmiş olmakla; Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024
Basın No:ILN02042582
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