İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ





BİRİNCİ BÖLÜM





Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar





Amaç





MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.





Kapsam





MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.





Dayanak





MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.





Tanımlar



