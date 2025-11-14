Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN
İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
Vergi
Dönemi
Vergi
Kodu
|Takip Dosya No
Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|4210210321
|FEHİM GÜLMEZ
|BAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ
|201607201607
|3080
|2025021914Fmo0002960
|0,00
|57.859,11
|6190547595
|METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.
|YENİŞEHİR M. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST.
|201607201607
|3080
|2020111914Fmq0002710
|0,00
|57.859,11
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200412200412
|0015
|2017120614Fmt0000026
|57.673,06
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200001200012
|3080
|2009070914Fmm0000009
|0,00
|57.603,96
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST
|200001200012
|3080
|2009070914Fmm0000035
|0,00
|57.603,96
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200001200012
|3080
|2009070914Fmm0000061
|0,00
|57.603,96
|4070147347
|ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|201712201712
|0015
|2025092614Fmo0000127
|57.441,42
|0,00
|1050262358
|SELMA KAVAZANCI
|YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|200207200207
|0015
|2010102014Fml0000021
|57.014,38
|0,00
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."