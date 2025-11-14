Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdres
Vergi

Dönemi
Vergi

Kodu
Takip Dosya No
Vergi Aslı

Borcu Toplamı
Ceza Toplamı
4210210321FEHİM GÜLMEZBAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ20160720160730802025021914Fmo00029600,0057.859,11
6190547595METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.YENİŞEHİR M. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST.20160720160730802020111914Fmq00027100,0057.859,11
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041220041200152017120614Fmt000002657.673,060,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20000120001230802009070914Fmm00000090,0057.603,96
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20000120001230802009070914Fmm00000350,0057.603,96
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20000120001230802009070914Fmm00000610,0057.603,96
4070147347ONUR GÖKHAN GÖLLÜOSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.20171220171200152025092614Fmo000012757.441,420,00
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.20020720020700152010102014Fml000002157.014,380,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050520050510842017120614Fmt000002056.851,120,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090620090610842024092514Fmt000013656.728,020,00
2850077834HAYRİ DEMİRELYİĞİTLER MAH. 13067 SK. K. No:28 D.No:YOK Tel: MARMARA BALIKESİR20100120101230802022092814Fmm00001540,0056.590,20
2850217996MÜGE GÜNDOĞANÇAVUŞOĞLU MAH. LATİFE SK. ÜMIT APT K. No:3 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20100120101230802022092814Fmm00000610,0056.590,20
2550155193TUNCAY ÇİFTÇİKOCAKAYMAS M.. İZMİT KANDIRA YOLU C. No:11 KANDIRA KOCAELİ20160120161210842025021914Fmm000315656.518,220,00
4210210321FEHİM GÜLMEZBAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ20160120161210842025021914Fmo000295856.518,220,00
6190547595METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.YENİŞEHİR M. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST.20160120161210842020111914Fmq000269456.518,220,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20001020001010842009070914Fmm000002556.486,370,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20001020001010842009070914Fmm000005156.486,370,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20001020001010842009070914Fmm000007656.486,370,00
9550320235ERÇİN YILDIRIM SÜMERORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.20100820100830802025101614Fmt00000310,0056.462,40
0300065562KAMİL AKKURTYENİ ÇAMLICA MAH. ÖZTÜRK SK. K. No:19 D.No:2 Tel: ATAŞEHİR İST.20110120110130802022041414Fmk00000450,0056.247,09
2630360716SERDAR ÇÖPÜRSURURİ MEHMET EFENDİ MAH. BOCURGAT SK. K. No:12 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20160120161200102025070214Fmm000006856.049,280,00
2910584653DEMO İNŞAAT MALZEMELERİ VE MÜHENDİSLİK HKURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.20160120161200102020121314Fmm000476356.049,280,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20150720150730802024030114Fms00001690,0055.974,84
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20110920110930802017102714Fmq00000840,0055.960,42
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090620090600152024092514Fmt000013655.917,220,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090120090130802024092514Fmt00001060,0055.812,33
0680028394ALÜMİNYUM PROFİL SAN.VE TİC.A.Ş.VELİBABA M SANAYİ C K. No:32 D.No: Tel:2163075049 PENDİK İST.20140120141230802020101714Fmk00006880,0055.660,89
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041020041000152017120614Fmt000003855.598,650,00
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20111120111130802017102714Fmq00000890,0055.327,57
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090120091210842024092514Fmt000011955.054,170,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050120051230742017120614Fmt00000190,0055.000,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160820160810842024030114Fms000011754.975,480,00
6290353997NAMSA GİYİM GIDA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20140120141200102020102214Fmq000000154.896,150,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20170120171230802024030114Fms00000960,0054.772,49
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160120160130802024030114Fms00001360,0054.709,32
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160820160800152024030114Fms000011654.388,820,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20151020151030802024030114Fms00001520,0054.370,62
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050120050110842017120614Fmt000004854.180,220,00
1020493407LATİF ATİOĞLUYENİ MAH. ZAFER CAD. K. No:54 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20170620170630802022101814Fml00000250,0054.170,05
6260012632ZEKİ MUTLUBAYRAMOĞLU MAH. PLAJ CAD. K. No:34 D.No:4 DARICA KOCAELİ19990119991210842010101114Fmq000004953.800,390,00
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130420130410842025110514Fmo000050053.791,600,00
2530404437ERKAN ÇİCEKAHMET YESEVİ MAH. OZAN SK. K. No:5 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20190120191200102025080614Fmm000023053.729,370,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20001120001110842009070914Fmm000002853.550,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20001120001110842009070914Fmm000005453.550,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20001120001110842009070914Fmm000007853.550,000,00
2370235236İLHAN ÇELİKYENİŞEHİR M. NUTUK SK. GÖÇMEN KONUTLARI 52. BLOK No:1/52 D12 PENDİK İST.20051020051230802019061714Fmm00000110,0053.520,75
2370235236İLHAN ÇELİKYENİŞEHİR M. NUTUK SK. GÖÇMEN KONUTLARI 52. BLOK No:1/52 D12 PENDİK İST.20050120051230802019061714Fmm00000050,0053.520,75
2370235236İLHAN ÇELİKYENİŞEHİR M. NUTUK SK. GÖÇMEN KONUTLARI 52. BLOK No:1/52 D12 PENDİK İST.20040120041230802019061714Fmm00000060,0053.307,05
0790354624ARMA MODA TASARIM TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. K. No:368 D.No: Tel: PENDİK İST.20200820200800152020101714Fmk001401053.044,300,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:19990619990630802010102114Fmk00000590,0053.010,75
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.19990619990630802010102114Fmt00003710,0053.010,75
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20150120151200102024030114Fms000002252.984,760,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20001220001210842009070914Fmm000002452.700,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20001220001210842009070914Fmm000005052.700,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20001220001210842009070914Fmm000007552.700,000,00
4980802376FERHAT KAPLANDOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.20180720180730802024092614Fmo00001400,0052.677,81
3130606671MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMDOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST.20150420150630802021012114Fmn00009220,0052.652,91
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050220050200152017120614Fmt000005152.616,170,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160120161200102024030114Fms000003952.202,900,00
4070147347ONUR GÖKHAN GÖLLÜOSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.20170120170100152025092614Fmo000010552.089,910,00
1090415822AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.20140120141230802020101714Fml00006450,0052.013,22
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010120010110842009070914Fmm000002251.850,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20010120010110842009070914Fmm000004851.850,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010120010110842009070914Fmm000007451.850,000,00
0580503273ALPTEK MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRESENLER MAH. TURNA SK. - - K. No:17 D.No:8 Tel:5339209928 PENDİK İST.20200920200900152020111914Fmk000429351.818,220,00
5460018646CABİR KESKİNAYDINLI MAH. HAL YOLU CAD. ADRES BOTANİK B BLOK B2 BLOK K. No:17/3 D.No:8 Tel: TUZLA İST.20200620200600152025092414Fmp000007651.330,420,00
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130620130600152025110514Fmo000049551.304,480,00
1050262238GÜVEN KOCAAVCIYENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.20021220021210842010102014Fml000003251.288,690,00
3170090109CEMİL DURMUŞTURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST.20170520170500152024030814Fmn000003051.227,220,00
7040257993CENGİZ ÖZÖCALÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20080920080930802022102614Fmr00000070,0051.220,62
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040820040810842017120614Fmt000003051.213,790,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010220010210842009070914Fmm000002151.000,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20010220010210842009070914Fmm000004751.000,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010220010210842009070914Fmm000007351.000,000,00
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20150120151230802025110514Fmo00005630,0050.716,23
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041120041110842017120614Fmt000003950.714,070,00
4980802376FERHAT KAPLANDOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.20171220171230802024092614Fmo00001390,0050.539,95
3170090109CEMİL DURMUŞTURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST.20171220171200152024030814Fmn000006150.394,480,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160920160900152024030114Fms000012350.315,330,00
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.20140920140910842025110514Fmk000000950.164,430,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010320010310842009070914Fmm000002050.150,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST20010320010310842009070914Fmm000004650.150,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010320010310842009070914Fmm000007250.150,000,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040620040610842017120614Fmt000001350.140,040,00
3100045044FUAT DORUKKÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. DR NECİP BEY No:33 D.No:2 Tel: MALTEPE İST.20170120171200102025092514Fmn000063250.062,460,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040120041230742017120614Fmt00000150,0050.000,00
1090415822AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.20130120131230802020101714Fml00006100,0049.938,57
4100068589NUSRET GÖZELMEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SAVAŞ CAD. ATABEK B K. No:17 D.No:23 Tel: GÜNGÖREN İST.20040120041230802018033014Fmo00000020,0049.935,72
4100068589NUSRET GÖZELMEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SAVAŞ CAD. ATABEK B K. No:17 D.No:23 Tel: GÜNGÖREN İST.20040120041200102018033014Fmo000000249.935,720,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160520160500152024030114Fms000013349.553,410,00
6840031640COŞKUN ÖZDÜZENCİLERSUCUZADE MAH. 30083 SK. K. No:8 D.No:1 Tel: SEYHAN ADANA20160120160310862024081214Fmq000002849.548,170,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:20001120001110842010102214Fmk000003349.547,720,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.20001120001110842010102214Fmt000001849.547,720,00
2310350150FATMA KAHRAMANBALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. K. No:24 D.No:9 Tel: ÇANKAYA ANKARA20170120171200102025110514Fmm000021449.530,720,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010520010510842009070914Fmm000001849.500,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ M. DEMİRKAPI C. A BL.No:10 A D.9 KARTAL İST.20010520010510842009070914Fmm000004449.500,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010520010510842009070914Fmm000007049.500,000,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160520160500152024030114Fms000013049.478,850,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160520160530802024030114Fms00001300,0049.478,85
3930767982SEMİH GENÇESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN20070420070430802022061614Fmn00001730,0049.299,26

"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

ilangovtr
Basın No: ILN02332890