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İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Giriş Tarihi: 13.10.2024 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Basın No:
ILN02103265
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