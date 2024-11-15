İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
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|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
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|9313
|21.114,00
|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201907201907
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|9313
|21.114,00
|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201908201908
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|9313
|21.114,00
|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201908201908
|2024042414GiG0000043
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|9313
|21.114,00
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|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201908201908
|2024042414GiG0000026
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|9313
|21.114,00
|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
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|0,00
|FİKRİ SÜERMAN
|7850281819
|KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL
|201908201908
|2024042414GiG0000033
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|0,00
|LEVENT SÜRMELİ
|7870118353
|ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. Kapı No:77/1 D.28 KARTAL İSTANBUL
|201908201908
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|9313
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|CAN ŞAHİN
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|9313
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|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201907201907
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|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201908201908
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201910201910
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201908201908
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201908201908
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201910201910
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|21.114,00
|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201908201908
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
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|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201909201909
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|9313
|9313
|21.114,00
|0,00
|CAN ŞAHİN
|7900802182
|KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201807201807
|2024042414GiG0000019
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|9313
|17.065,00
|0,00
|FAHRİ ŞAHİN
|7910626060
|PETROLİŞ MAH. BAHADIR SK. NO:9/2 KARTAL İSTANBUL
|201809201809
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|9313
|17.065,00
|0,00
|FAHRİ ŞAHİN
|7910626060
|PETROLİŞ MAH. BAHADIR SK. NO:9/2 KARTAL İSTANBUL
|201808201808
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|9313
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|0,00
|ŞAMPİYON CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ
|7980632511
|ALTAYÇEŞME MAH. ATATÜRK CAD. ANADOLU ÇARŞIPAZAR NO:41/144 MALTEPE İST.
|201809201809
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|9313
|17.065,00
|0,00
|FAHRİ ŞUTANRIKULU
|8150208404
|AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201809201809
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|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|FAHRİ ŞUTANRIKULU
|8150208404
|AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201805201805
|2024042414GiG0000011
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|FAHRİ ŞUTANRIKULU
|8150208404
|AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201807201807
|2024042414GiG0000023
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|9313
|17.065,00
|0,00
|ADEM TAKUR
|8160286126
|YUNUS MAH. ÇARŞI CAD. NO:37/1 KARTAL İSTANBUL
|201809201809
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|9313
|9313
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|0,00
|TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
|8190288571
|ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL
|201809201809
|2024042414GiG0000013
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
|8190288571
|ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL
|201801201812
|2024042414GiG0000017
|9000
|9000
|17.065,00
|0,00
|TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
|8190288571
|ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL
|201804201804
|2024042414GiG0000012
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|BERAT TEMİZEL
|8380647660
|ÇINAR MAH. AKALIN SK. ÇAKMAK APT NO:7/6 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000079
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|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000068
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|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000051
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|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000057
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000070
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201809201809
|2024042414GiG0000059
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201809201809
|2024042414GiG0000055
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000086
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|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201809201809
|2024042414GiG0000052
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|OSMAN TERZİ
|8400064105
|YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000082
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|VOLKAN TİYEK
|8450244910
|PİYALEPAŞA MAH. ÇAMLI YAYLA SK. NO:8B BEYOĞLU İSTANBUL
|201810201810
|2024042414GiG0000073
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|CANAN TOKLU
|8480221125
|KARAPÜRÇEK MAH. 281 CAD. NO: 23/10 ALTINDAĞ ANKARA
|201810201810
|2024042414GiG0000085
|9313
|9313
|17.065,00
|0,00
|CANAN TOKLU
|8480221125
|KARAPÜRÇEK MAH. 281 CAD. NO: 23/10 ALTINDAĞ ANKARA
|201301201312
|2019041014GiG0002241
|0010
|0010
|43.132,75
|0,00
|KENAN TOPÇUOĞLU
|8530278432
|ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. DUMANKAYA VİZYON A2 BLOK NO:77 /2 D.160 KARTAL İSTANBUL
|201301201312
|2019041014GiG0002241
|0010
|1084
|34.592,47
|0,00
|KENAN TOPÇUOĞLU
|8530278432
|ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. DUMANKAYA VİZYON A2 BLOK NO:77 /2 D.160 KARTAL İSTANBUL
|201301201312
|2019041014GiG0002241
|0010
|3080
|0,00
|129.398,25
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201310201312
|2019041014GiG0002234
|0033
|3080
|0,00
|129.398,25
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201312201312
|2019041014GiG0002240
|0015
|3080
|0,00
|25.416,66
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201308201308
|2019041014GiG0002226
|0015
|3080
|0,00
|22.838,10
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201401201401
|2019041014GiG0002243
|0015
|3080
|0,00
|22.770,81
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201309201309
|2019041014GiG0002229
|0015
|3080
|0,00
|18.387,90
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201501201512
|2019111414GiH0000134
|0010
|0010
|32.869,22
|0,00
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201501201512
|2019111414GiH0000134
|0010
|1084
|20.740,48
|0,00
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201501201512
|2019111414GiH0000134
|0010
|3080
|0,00
|147.911,49
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201504201506
|2019111414GiH0000161
|0033
|3080
|0,00
|147.911,49
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201401201412
|2019111414GiH0000179
|0010
|3080
|0,00
|58.443,75
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201410201412
|2019111414GiH0000174
|0033
|3080
|0,00
|58.443,75
|TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM
|8590150186
|SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL
|201502201502
|2019111414GiH0000141
|0015
|3080
|0,00
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|Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.