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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 

MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIVERGİ NUMARASIADRESİVERGİ VE CEZANIN DÖNEMİTAKİP NO
VERGİNİN

NEVİ
CEZANIN

NEVİ
VERGİNİN

MİKTARI
CEZANIN

MİKTARI
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000419313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019072019072024042414GiG00000289313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019092019092024042414GiG00000729313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000459313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000439313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000269313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019092019092024042414GiG00000609313931321.114,000,00
FİKRİ SÜERMAN7850281819KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000339313931321.114,000,00
LEVENT SÜRMELİ7870118353ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. Kapı No:77/1 D.28 KARTAL İSTANBUL2019082019082024042414GiG00000659313931321.114,000,00
CAN ŞAHİN7900802182KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL2019092019092024042414GiG00000789313931321.114,000,00
CAN ŞAHİN7900802182KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL2019072019072024042414GiG00000509313931321.114,000,00
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CAN ŞAHİN7900802182KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL2019092019092024042414GiG00000589313931321.114,000,00
CAN ŞAHİN7900802182KAYIŞDAĞI MAH. HARMANYOLU SK. NO:1/2: ATAŞEHİR İSTANBUL2018072018072024042414GiG00000199313931317.065,000,00
FAHRİ ŞAHİN7910626060PETROLİŞ MAH. BAHADIR SK. NO:9/2 KARTAL İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000169313931317.065,000,00
FAHRİ ŞAHİN7910626060PETROLİŞ MAH. BAHADIR SK. NO:9/2 KARTAL İSTANBUL2018082018082024042414GiG00000229313931317.065,000,00
ŞAMPİYON CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ7980632511ALTAYÇEŞME MAH. ATATÜRK CAD. ANADOLU ÇARŞIPAZAR NO:41/144 MALTEPE İST.2018092018092024042414GiG00000209313931317.065,000,00
FAHRİ ŞUTANRIKULU8150208404AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000189313931317.065,000,00
FAHRİ ŞUTANRIKULU8150208404AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL2018052018052024042414GiG00000119313931317.065,000,00
FAHRİ ŞUTANRIKULU8150208404AKINCILAR MAH. ÇELİK SK. KARDEŞLER AP no:3/4 GÜNGÖREN İSTANBUL2018072018072024042414GiG00000239313931317.065,000,00
ADEM TAKUR8160286126YUNUS MAH. ÇARŞI CAD. NO:37/1 KARTAL İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000159313931317.065,000,00
TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ8190288571ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000139313931317.065,000,00
TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ8190288571ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL2018012018122024042414GiG00000179000900017.065,000,00
TANAS TURİZM OTO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ8190288571ORHANTEPE MAH. KEBAN SOKAK NO:26/A KARTAL İSTANBUL2018042018042024042414GiG00000129313931317.065,000,00
BERAT TEMİZEL8380647660ÇINAR MAH. AKALIN SK. ÇAKMAK APT NO:7/6 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000799313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000689313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000519313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000579313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000709313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000599313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018092018092024042414GiG00000559313931317.065,000,00
OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000869313931317.065,000,00
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OSMAN TERZİ8400064105YALI MAH. RIHTIM CAD. NO:7 /1 D.5 MALTEPE İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000829313931317.065,000,00
VOLKAN TİYEK8450244910PİYALEPAŞA MAH. ÇAMLI YAYLA SK. NO:8B BEYOĞLU İSTANBUL2018102018102024042414GiG00000739313931317.065,000,00
CANAN TOKLU8480221125KARAPÜRÇEK MAH. 281 CAD. NO: 23/10 ALTINDAĞ ANKARA2018102018102024042414GiG00000859313931317.065,000,00
CANAN TOKLU8480221125KARAPÜRÇEK MAH. 281 CAD. NO: 23/10 ALTINDAĞ ANKARA2013012013122019041014GiG00022410010001043.132,750,00
KENAN TOPÇUOĞLU8530278432ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. DUMANKAYA VİZYON A2 BLOK NO:77 /2 D.160 KARTAL İSTANBUL2013012013122019041014GiG00022410010108434.592,470,00
KENAN TOPÇUOĞLU8530278432ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. DUMANKAYA VİZYON A2 BLOK NO:77 /2 D.160 KARTAL İSTANBUL2013012013122019041014GiG0002241001030800,00129.398,25
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2013102013122019041014GiG0002234003330800,00129.398,25
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2013122013122019041014GiG0002240001530800,0025.416,66
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2013082013082019041014GiG0002226001530800,0022.838,10
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2014012014012019041014GiG0002243001530800,0022.770,81
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2013092013092019041014GiG0002229001530800,0018.387,90
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015012015122019111414GiH00001340010001032.869,220,00
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015012015122019111414GiH00001340010108420.740,480,00
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015012015122019111414GiH0000134001030800,00147.911,49
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015042015062019111414GiH0000161003330800,00147.911,49
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2014012014122019111414GiH0000179001030800,0058.443,75
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2014102014122019111414GiH0000174003330800,0058.443,75
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015022015022019111414GiH0000141001530800,0038.654,46
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015032015032019111414GiH0000148001530800,0037.092,74
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015012015012019111414GiH0000195001530800,0031.599,45
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2015042015042019111414GiH0000155001530800,0025.773,71
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2014122014122019111414GiH0000186001530800,0017.639,10
TROPİKAL MÜHENDİSLİKISI VE İNŞAAT MALZEM8590150186SAPANBAĞLARI M. MİTHATPAŞA C. NO:57 PENDİK İSTANBUL2014012014122019111414GiH00001770010001021.915,140,00
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2014012014122019111414GiH00001770010108417.510,200,00
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2014012014122019111414GiH0000177001030800,0065.745,42
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2014102014122019111414GiH0000158003330800,0065.745,42
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2014102014102019111414GiH0000151001530800,0018.682,29
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2007062007062022022214GiH00000580015108420.315,000,00
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2007082007082022022214GiH00000630015108420.170,410,00
UĞUR TÜRK8760620805YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. YİĞİTLER SİTESİ A10 BL.NO:10/10 D.23 PENDİK İSTANBUL2007012007122022022214GiH0000066307430740,0031.992,70
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İSMAİL ULUBAŞ8870435158MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL2016012016122024041914GiH00001694310431024.260,700,00
İSMAİL ULUBAŞ8870435158MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL2016012016122024041914GiH00001034315431524.163,460,00
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02122184
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