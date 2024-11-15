İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
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|4330469985
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|4330469985
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|4330469985
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|4330469985
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|25.680,23
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|4330469985
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|4330469985
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|4330469985
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|4330469985
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|4330469985
|ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA No:17 D.No:1 KARTAL İST.
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|EMİNE GÜNEŞ
|4330469985
|ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA No:17 D.No:1 KARTAL İST.
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|2023012314M5a0000236
|0015
|58.638,70
|EMİNE GÜNEŞ
|4330469985
|ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA No:17 D.No:1 KARTAL İST.
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
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|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|3080
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|17.600,81
|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|0015
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|4830187318
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|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|4830187318
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|4830187318
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|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
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|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
|201808201808
|2024081414M5a0000381
|3080
|171.670,84
|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
|201810201810
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|0015
|31.936,50
|MEHMET İYİGÜN
|4830187318
|UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.
|201810201810
|2024081414M5a0000375
|0015
|36.726,98
|İYC METAL ÇELİK VE YAPI MALZEMELERİ SANA
|4831265077
|CUMHURİYET MAH. FERMAN CAD. SARAKOĞLU APT No:21 A D.No: KARTAL İST.
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|0015
|65.511,01
|FERUDUN KAPLAN
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|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201511201511
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|3080
|23.100,75
|FERUDUN KAPLAN
|4980650302
|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201501201512
|2023011814M5a0000458
|3080
|358.825,82
|FERUDUN KAPLAN
|4980650302
|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201502201502
|2023011814M5a0000456
|3080
|23.417,10
|FERUDUN KAPLAN
|4980650302
|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201503201503
|2023011814M5a0000455
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|26.442,95
|FERUDUN KAPLAN
|4980650302
|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201504201504
|2023011814M5a0000454
|3080
|29.070,18
|FERUDUN KAPLAN
|4980650302
|ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE
|201506201506
|2023011814M5a0000452
|3080
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|FERUDUN KAPLAN
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|ERDOĞAN KILIÇ
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|ERDOĞAN KILIÇ
|5500054541
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|ERDOĞAN KILIÇ
|5500054541
|ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST.
|201612201612
|2023022714M5b0000133
|0015
|20.815,43
|Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur