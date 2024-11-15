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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01

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MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIVERGİ NUMARASIADRESİVERGİ VE CEZANIN DÖNEMİTAKİP NO
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CEZANIN

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EMİNE GÜNEŞ4330469985ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA No:17 D.No:1 KARTAL İST.2017062017062023012314M5a00002400015 107.483,48 
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EMİNE GÜNEŞ4330469985ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA No:17 D.No:1 KARTAL İST.2016122016122023012314M5a00002340015 107.664,95 
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MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018092018092024081414M5a00003790015 70.227,90 
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018082018082024081414M5a00003810015 57.189,60 
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018052018052024081414M5a0000384 3080 79.252,54
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018052018052024081414M5a00003840015 32.504,47 
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018032018032024081414M5a0000382 3080 42.008,74
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018042018042024081414M5a0000383 3080 19.587,94
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018052018052024081414M5a00003840015 26.383,50 
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018082018082024081414M5a0000381 3080 171.670,84
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018102018102024081414M5a00003750015 31.936,50 
MEHMET İYİGÜN4830187318UĞUR MUMCU MAH. YUNUS EMRE CAD. ÇELİK SİTESİ E BLOK No:22 D.No:13 KARTAL İST.2018102018102024081414M5a00003750015 36.726,98 
İYC METAL ÇELİK VE YAPI MALZEMELERİ SANA4831265077CUMHURİYET MAH. FERMAN CAD. SARAKOĞLU APT No:21 A D.No: KARTAL İST.2022062022062022081714M5a00025580015 65.511,01 
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015112015112023011814M5a0000461 3080 23.100,75
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015012015122023011814M5a0000458 3080 358.825,82
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015022015022023011814M5a0000456 3080 23.417,10
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015032015032023011814M5a0000455 3080 26.442,95
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015042015042023011814M5a0000454 3080 29.070,18
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015062015062023011814M5a0000452 3080 20.990,48
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015012015032023011814M5a0000449 3080 55.400,04
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015052015052023011814M5a0000453 3080 32.389,83
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015042015062023011814M5a0000448 3080 91.521,77
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015082015082023011814M5a0000450 3080 51.684,03
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015012015122023011814M5a00004580010 79.739,07 
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FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015072015092023011814M5a0000446 3080 90.116,28
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015012015122023011814M5a00004580010 77.905,07 
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2016012016012023011814M5a0000457 3080 34.148,57
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015122015122023011814M5a0000459 3080 56.349,14
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015102015122023011814M5a0000460 3080 121.697,73
FERUDUN KAPLAN4980650302ATATÜRK MAH. ŞEHİT GÜVEN SEVEN SK. No:5 D.No:1 MERKEZ EDİRNE2015102015102023011814M5a0000462 3080 30.078,09
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2003102003122006092514M5W0249239 3080 45.008,61
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2003012003122006092514M5W0249242 3080 48.182,49
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2003122003122006092514M5W0249245 3080 20.649,03
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004072004092006092514M5W0249251 3080 97.856,71
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004012004032006092514M5W0249254 3080 59.202,28
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004042004062006092514M5W0249257 3080 119.694,04
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004012004032006092514M5W0249260 3080 77.496,21
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HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004012004122006092514M5W0249263 3080 312.432,24
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004012004122006092514M5W02492630010 98.249,10 
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HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004032004032006092514M5W0249272 3080 20.266,83
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004042004042006092514M5W0249275 3080 36.051,99
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004052004052006092514M5W0249278 3080 37.026,54
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004062004062006092514M5W0249281 3080 29.148,36
HALUK KARACAN5060239514GÜZELYALI BURGAZ MAH. KIZILTOPRAK CAD. HİLALAS SİTESİ B BLOK B BLOK No:5 B D.No:8 MUDANYA BURSA2004072004072006092514M5W0249284 3080 44.379,72
NEBAHAT KAŞIKÇI5280440581KARLIKTEPE MAH. SOĞANLIK CAD. GENÇ APT No:31 D.No:7 KARTAL İST.2018012018122024062414M5b00000124415 52.305,84 
ERDOĞAN KILIÇ5500054541ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST.2016072016092023022714M5b0000125 3080 102.453,48
ERDOĞAN KILIÇ5500054541ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST.2017072017092023022714M5b0000123 3080 155.629,40
ERDOĞAN KILIÇ5500054541ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST.2016122016122023022714M5b00001330015 20.815,43 
Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
Basın No:ILN02122196
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