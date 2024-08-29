İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

1-Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşlerine ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ile ‘’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümlerine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yolu ile satışı yapılacaktır.





2-Taşınmaz mala ait satış ihalesi DSİ 14. Bölge Müdürlüğü- Libadiye Caddesi No:54 K.Çamlıca / İstanbul adresindeki toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.





3-Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmaza ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal şartnamesi, imar durumu bilgisi, formlar) mesai saatleri içerisinde, İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.





4-Satışa sunulan taşınmaz malın KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminatı (muhammen bedelin % 3’ü) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.





5-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00’a kadar T.C. Ziraat Bankası Libadiye/İSTANBUL Şubesi IBAN: TR27 0001 0020 6991 9888 3750 02 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü hesabına (hangi ihaleye ait olduğu dekont açıklama kısmında belirtilmelidir) yatırılması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankalardan geçici teminat tutarında süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.





6-Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin ihale dökümanları içerisinde yer alan bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen (alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.





7-İhalede, muhammen bedelin altında teklif edilecek bedeller kabul edilmeyecektir. İhale bedeli, alıcı tarafından şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale ve satıştan meydana gelen her türlü vergi, resim, harçlar, alım satım giderleri, KDV, karar pulu bedeli, diğer tüm vergi ve giderler ihale edilene (alıcısına) aittir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.





8-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri ( taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak bir zarfa koyarak) teslim etmeleri zorunludur.





a-)Nüfus cüzdanı sureti veya aslı ihale esnasında ibraz edilmek üzere arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi. (gerçek kişi olması halinde)





b-)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi. (ihale dokümanında bulunan form üzerinde gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligatlar olarak kabul edilecektir.)





c-)E-Devlet’ten alınacak barkotlu ve kare kodlu ikametgah ilmühaberi (son 6 aya ait olacak)





d-)Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (asıl).





e-)Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi ve ekleri.(asıl)





f-)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl olan 2024 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini vermeleri şarttır.





g-)Tüzel kişilik veya gerçek kişi adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği veya gerçek kişiyi temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekile ait noter tasdikli imza beyannamesini vermeleri şarttır.





h-)Ortak Girişim olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iştirak edenlere ait noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılımlarda iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ihaleye iştirak edene ayrı ayrı vekaletname ile vekile ait noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi zorunludur





9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



