İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 30.09.2024 00:01
|İl’i
|İstanbul
|İlçesi
|Beylikdüzü
|Mahallesi
|Yakuplu
|Cadde-Sk.-Mevkii
|Osmanlı Cad.-Ihlamur Sk.
|Ada
|688
|Parsel
|3
|Yüzölçümü (m2)
|4151,07 m2
|Hisse Miktarı
|Tam
|Cinsi
|Arsa
|Vakfı
|Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan Ahmed Han Vakfı
İhaleye Konu İş’in;
|Adı-Niteliği
|İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesinde bulunan, 688 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın 30 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.
Mevcut İmar
Durumu-Fonksiyonu
|Özel Sağlık ve Eğitim Tesisi
|İhale Usulü
|Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
|Süresi
|30 Yıldır. (Yapım-Onarım inşaat süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması.
Asgari Aylık Kira Bedeli
1. Yıl aylık; 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası) + (İhale artışı),
2. ve 3. Yıllar, bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,
4. Yılın başından itibaren aylık; 3.250.000,00.-TL (ÜçmilyonikiyüzellibinTürkLirası) + (İhale artışı) + (Önceki Üç Yılın TÜFE artışı)
5. Yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kira bedeli, her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.
Tahmin Edilen Bedel
(Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin
toplamıdır.)
|295.545.264,20.-TL (İkiyüzdoksanbeşmilyonbeşyüzkırkbeşbinikiyüzaltmışdörtTürkLirasıYirmiKuruş)
|Geçici Teminat
|8.866.358,00.-TL (SekizmilyonsekizyüzaltmışaltıbinüçyüzellisekizTürkLirası) (Tahmin edilen bedelin %3) ü
|İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250- e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi:
|İhale Doküman Bedeli
|5.000,00.-TL
|İhalenin Yapılacağı Adres
|İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2, Kat:7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
|İhale Tarih ve Saati
|15/10/2024-Saat:10:00