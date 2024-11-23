İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 23.11.2024 00:01
|SIRA NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ KİMLİK NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|DÖNEMİ
|TAKİP NO
|1
|BEKİR MURAT MERT(1781137011-BMM ENERJİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK TİC.LTD.)
|6180120878
|KOZYATAĞI MAH.HİLMİPAŞA SK.NO:31/1 KADIKÖY/İSTANBUL
|2017-2018-2019
|2024091866M1U0000002
|STJ.KURUM V.- KDV,DAMGA GEÇİKME Z
|GECİKME FAİZ,ÖZ.USUL CEV.VER.ZİY.C
|50.755,55
|215.093,00
|2
|AYKUT YILMAZ(0790356291 EYAPI TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.)
|9670512127
|19 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK.NO:4/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2014-2015
|2024070366M1X0000002
|STJ.KURUM V.- KDV,DAMGA GEÇİKME Z
|22.290,26
|3
|AYKUT YILMAZ(0790356291 EYAPI TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.)
|9670512127
|19 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK.NO:4/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2014
|2024070366M1X0000004
|K.D.V
|G.FAİZİ Ö.USUL.V.ZİYAI
|362.334,49
|1.355.078,61
|4
|BAHA DİPDİRİ(1680513499/BHR REKLAM PAZARLAMAİNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.)
|3010545316
|KÖPRÜBAŞI MAH. ERAY SK. SEREF NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 SERDİVAN / SAKARYA
|2014
|2024091066M1R0000001
|STOPAJ-K.D.V-DAMGA V.
|GECİKME FAİZ
|104.158,54
|1.329,25
|5
|BAHA DİPDİRİ(1680513499/BHR REKLAM PAZARLAMAİNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.)
|3010545316
|KÖPRÜBAŞI MAH. ERAY SK. SEREF NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 SERDİVAN / SAKARYA
|2014
|2024091066M1R0000003
|ÖZ.USULSZLK -VER.ZİYAI
|50.073,17
|6
|İFLAS HAL.BAKI TELEKOM ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|1320663534
|SAHRAYICEDİT ATATÜRK Cad.no:43/9 KADIKÖY/İSTANBUL
|2010-2016
|2022092366M1P0000001
|K.D.V-DMG V.
|G.FAİZ-ÖZ.USULSZLK.-VER.ZİY.CEZ.
|133.995,25
|514.264,16
|7
|İFLAS HAL.BAKI TELEKOM ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|1320663534
|SAHRAYICEDİT ATATÜRK Cad.no:43/9 KADIKÖY/İSTANBUL
|2011-2016
|2022092366M1P0000002
|KDV- KV.MAT.ART.- KDV MAT.ART.
|GECİKME F.-VER.ZİY.CEZ.
|24.456,62
|4.434,70
|8
|METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|5200241563
|ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2020
|2024041666M1T0000001
|G.STPJ- KDV-DV
|--------------
|40.937,82
|--------------
|9
|METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|5200241563
|ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2018-2020-2021
|2024041666M1T0000002
|G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.
|G.FAİZİ-Ö.USUL-V.ZİYAI
|85.882,08
|132.247,12
|10
|METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|5200241563
|ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2016-2017-2021-2022
|2024041666M1T0000003
|G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.-YRG.HRC.-G.ZAM.
|GBFAİZİ V.ZİYAI
|1.915.896,04
|6.548.003,45
|11
|METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|5200241563
|ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2002
|2024041666M1T0000004
|G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.- YRG. HRÇ.- G.ZAM.
|G.FAİZİ-Ö.USUL-V.ZİYAI
|180.534,98
|18.551,73
|12
|MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)
|5780660974
|MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY
|2013-2014
|2024060666M1T0000002
|G.STP,
|ÖZ. USL. CEZ.
|26.118,08
|285,00
|13
|MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)
|5780660974
|MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY
|2014- 2015
|2024060666M1T0000003
|D.V.G.STP,
|----------
|19.987,27
|----------------
|14
|MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)
|5780660974
|MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY
|2015
|2024060666M1T0000005
|KUR. V. - KDV
|G.FAİZİ V.ZİYAI
|18.543,24
|100.922,36
|15
|İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|3790246116
|BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL
|2015
|2024102466M1R0000006
|GSTPJ-DV
|----------
|27.032,13
|----------
|16
|İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|3790246116
|BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL
|2015-2016
|2024102466M1R0000007
|GSTPJ-DV
|----------
|55.944,20
|----------
|17
|İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|3790246116
|BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL
|2016-2017
|2024102466M1R0000008
|GSTPJ-DV
|----------
|43.352,20
|----------
|18
|İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|3790246116
|BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL
|2017-2018
|2024102466M1R0000009
|GSTPJ-DV
|G.FAİZİ V.ZİYAI
|38.587,09
|1.868,75
|19
|İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|3790246116
|BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL
|2019
|2024102466M1R0000011
|----------
|Ö. USLSZLK.
|----------
|19.000,00
|20
|SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)
|2060132894
|KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|2014-2015
|2024100866M1Q0000009
|G.STPJ.KDV DAMGA
|----------
|23.103,66
|----------
|21
|SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)
|2060132894
|KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|2015-2016
|2024100866M1Q0000010
|G.STPJ.KURUM.G.ZAMMIKDV DAMGA
|----------
|43.934,59
|----------
|22
|SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)
|2060132894
|KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|2016
|2024100866M1Q0000013
|KURUMLAR
|G.FAİZİ V.ZİYAI
|27.716,93
|39.856,95
|23
|SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)
|2060132894
|KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|2016-2021
|2024100866M1Q0000014
|KDV
|G.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.
|30.157,95
|125.797,90
|24
|DİLARA DEMİREL VARİS (8710528651TURKUAZ1 LOJ.YÖN.HİZ.TURZ.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ ERKAN DEMİRELVEFAT)
|2840506492
|BAHÇELİEVLER MAH.ANTALYA CAD.no:57/1 MANAVGAT/ANTALYA
|2014
|2024110866M1Q0000006
|KDV
|G.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.
|20.388,06
|103.457,36
|25
|ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.
|6600257307
|İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|2015-2016
|2024070266M1U0000003
|GSTPJ-DAMGA KURUM KDV G.ZAMMIK.MAT.KDV MAT.
|USULSÜZLÜK
|156.248,47
|36,00
|26
|ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.
|6600257307
|İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|2016
|2024070266M1U0000005
|KURUM KDV
|G.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.
|31.361,02
|115.407,21
|27
|ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.
|6600257307
|İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|2017
|2024070266M1U0000006
|----------
|Ö.USULSÜZLÜK
|----------
|19.770,00
|28
|MEHMET MURAT TOZ(7760373911SOYLU MEDYA REKLAM ORG.BİL.LTD.ŞTİ.(KANUNİ TEMSİLCİ)
|8590120228
|GÜZELYALI MAH.YAKUT SK.NO:4 D:6 PENDİK /İSTANBUL
|2016-2017
|2024100466M1W0000006
|KURUM KDV
|G.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.
|61.073,01
|301.756,94
|Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.