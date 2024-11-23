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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 23.11.2024 00:01

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

 
SIRA NOMÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIVERGİ KİMLİK NUMARASIADRESİVERGİ VEYA CEZANINVERGİNİN NEVİCEZANIN NEVİVERGİNİN MİKTARICEZANIN MİKTARI
DÖNEMİTAKİP NO
1BEKİR MURAT MERT(1781137011-BMM ENERJİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK TİC.LTD.)6180120878KOZYATAĞI MAH.HİLMİPAŞA SK.NO:31/1 KADIKÖY/İSTANBUL2017-2018-20192024091866M1U0000002STJ.KURUM V.- KDV,DAMGA GEÇİKME ZGECİKME FAİZ,ÖZ.USUL CEV.VER.ZİY.C50.755,55215.093,00
2AYKUT YILMAZ(0790356291 EYAPI TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.)967051212719 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK.NO:4/2 KADIKÖY/İSTANBUL2014-20152024070366M1X0000002STJ.KURUM V.- KDV,DAMGA GEÇİKME Z 22.290,26 
3AYKUT YILMAZ(0790356291 EYAPI TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.)967051212719 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK.NO:4/2 KADIKÖY/İSTANBUL20142024070366M1X0000004K.D.VG.FAİZİ Ö.USUL.V.ZİYAI362.334,491.355.078,61
4BAHA DİPDİRİ(1680513499/BHR REKLAM PAZARLAMAİNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.)3010545316KÖPRÜBAŞI MAH. ERAY SK. SEREF NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 SERDİVAN / SAKARYA20142024091066M1R0000001STOPAJ-K.D.V-DAMGA V.GECİKME FAİZ104.158,541.329,25
5BAHA DİPDİRİ(1680513499/BHR REKLAM PAZARLAMAİNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.)3010545316KÖPRÜBAŞI MAH. ERAY SK. SEREF NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 SERDİVAN / SAKARYA20142024091066M1R0000003 ÖZ.USULSZLK -VER.ZİYAI 50.073,17
6İFLAS HAL.BAKI TELEKOM ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1320663534SAHRAYICEDİT ATATÜRK Cad.no:43/9 KADIKÖY/İSTANBUL2010-20162022092366M1P0000001K.D.V-DMG V.G.FAİZ-ÖZ.USULSZLK.-VER.ZİY.CEZ.133.995,25514.264,16
7İFLAS HAL.BAKI TELEKOM ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1320663534SAHRAYICEDİT ATATÜRK Cad.no:43/9 KADIKÖY/İSTANBUL2011-20162022092366M1P0000002KDV- KV.MAT.ART.- KDV MAT.ART.GECİKME F.-VER.ZİY.CEZ.24.456,624.434,70
8METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)5200241563ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL20202024041666M1T0000001G.STPJ- KDV-DV--------------40.937,82--------------
9METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)5200241563ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL2018-2020-20212024041666M1T0000002G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.G.FAİZİ-Ö.USUL-V.ZİYAI85.882,08132.247,12
10METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)5200241563ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL2016-2017-2021-20222024041666M1T0000003G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.-YRG.HRC.-G.ZAM.GBFAİZİ V.ZİYAI1.915.896,046.548.003,45
11METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)5200241563ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL20022024041666M1T0000004G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.- YRG. HRÇ.- G.ZAM.G.FAİZİ-Ö.USUL-V.ZİYAI180.534,9818.551,73
12MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)5780660974MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY2013-20142024060666M1T0000002G.STP,ÖZ. USL. CEZ.26.118,08285,00
13MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)5780660974MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY2014- 20152024060666M1T0000003D.V.G.STP,----------19.987,27----------------
14MAHMUT KORKMAZ (544061510 KEMTUR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni Temsilci)5780660974MUSTAFA KEMAL MAH. 576. SK. İSTİKLAL MAKZUME ISTIKLAL MAKZUME B BLOK DIŞ KAPI NO: 78/15 İSTENDERUN/HATAY20152024060666M1T0000005KUR. V. - KDVG.FAİZİ V.ZİYAI18.543,24100.922,36
15İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)3790246116BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL20152024102466M1R0000006GSTPJ-DV----------27.032,13----------
16İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)3790246116BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL2015-20162024102466M1R0000007GSTPJ-DV----------55.944,20----------
17İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)3790246116BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL2016-20172024102466M1R0000008GSTPJ-DV----------43.352,20----------
18İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)3790246116BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL2017-20182024102466M1R0000009GSTPJ-DVG.FAİZİ V.ZİYAI38.587,091.868,75
19İRFAN ESEROVA(6130686252 MEGSA GIDA TURİZM VE SAĞLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)3790246116BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. MEDINE URCUN B. DIŞ KAPI NO: 482 İÇ KAPI NO: 12 KADIKÖY/İSTANBUL20192024102466M1R0000011----------Ö. USLSZLK.----------19.000,00
20SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)2060132894KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL2014-20152024100866M1Q0000009G.STPJ.KDV DAMGA----------23.103,66----------
21SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)2060132894KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL2015-20162024100866M1Q0000010G.STPJ.KURUM.G.ZAMMIKDV DAMGA----------43.934,59----------
22SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)2060132894KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL20162024100866M1Q0000013KURUMLARG.FAİZİ V.ZİYAI27.716,9339.856,95
23SALİM CANİKLİ (8330491962 TEAMMATE ORGANİZASYON REKLAM VE MENEJERLİK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİL)2060132894KARADOLAP M. BELGİN S.NO:14EYÜPSULTAN/İSTANBUL2016-20212024100866M1Q0000014KDVG.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.30.157,95125.797,90
24DİLARA DEMİREL VARİS (8710528651TURKUAZ1 LOJ.YÖN.HİZ.TURZ.LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ ERKAN DEMİRELVEFAT)2840506492BAHÇELİEVLER MAH.ANTALYA CAD.no:57/1 MANAVGAT/ANTALYA20142024110866M1Q0000006KDVG.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.20.388,06103.457,36
25ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.6600257307İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL2015-20162024070266M1U0000003GSTPJ-DAMGA KURUM KDV G.ZAMMIK.MAT.KDV MAT.USULSÜZLÜK156.248,4736,00
26ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.6600257307İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL20162024070266M1U0000005KURUM KDVG.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.31.361,02115.407,21
27ERHAN ÖREN (7840311343 TASF.HAL.SURA İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE NAKLİYE TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEM.6600257307İÇERENKÖYMH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖYYOLU AKAY APT. CD.NO:6D:27 ATAŞEHİR/İSTANBUL20172024070266M1U0000006----------Ö.USULSÜZLÜK----------19.770,00
28MEHMET MURAT TOZ(7760373911SOYLU MEDYA REKLAM ORG.BİL.LTD.ŞTİ.(KANUNİ TEMSİLCİ)8590120228GÜZELYALI MAH.YAKUT SK.NO:4 D:6 PENDİK /İSTANBUL2016-20172024100466M1W0000006KURUM KDVG.FAİZİ V.ZİYAI- Ö.USUL.61.073,01301.756,94
 Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02127321
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