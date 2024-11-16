Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:01
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ KİMLİK NO
|MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
|Ana Takip Dosya No
|TAKİP NO
|VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
|2021101714Oj80102307
|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
|2021101714Oj80100308
|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
|2021101714Oj80057647
|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|9034
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|2021101714Oj80119655
|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
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|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
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|2021102266Oit0006088
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|1.256,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
|2021101714Oj80071158
|2.535,00 TL
|3800020805
|ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.
|BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021102266Oit0006088
|2021101714Oj80098834
|2.535,00 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|202101202112
|9034
|2024053166Oiu0000006
|2024053114Oj90000033
|563,00 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|202101202112
|9034
|2024053166Oiu0000006
|2024053114Oj90000032
|748,00 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|200807200807
|1084
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|2024053114Oj90000031
|36.343,81 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|200807200807
|3080
|2024053166Oiu0000006
|2024053114Oj90000031
|0,00 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|200807200807
|9066
|2024053166Oiu0000006
|2024053114Oj90000031
|119,17 TL
|4050020154
|FATİH GÖKŞEN
|SİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE
|200807200807
|9077
|2024053166Oiu0000006
|2024053114Oj90000031
|13.094,51 TL
|4660018349
|ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.
|BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0004242
|2021101714Oj90069762
|4.572,00 TL
|4660018349
|ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.
|BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0004242
|2021101714Oj90069743
|4.572,00 TL
|4660018349
|ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.
|BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0004242
|2021101714Oj90139566
|563,00 TL
|4660018349
|ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.
|BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0004242
|2021101714Oj90069771
|4.572,00 TL
|4660018349
|ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.
|BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0004242
|2021101714Oj90069747
|4.572,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
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|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90143770
|2.281,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90143767
|2.281,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|2021101714Oj90143798
|2.657,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90143803
|2.657,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
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|2.657,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90051587
|216,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|9034
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|2021101714Oj90145474
|2.657,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|2021101714Oj90123266
|2.281,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90143782
|2.657,00 TL
|4690032736
|HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|202101202112
|9034
|2021103066Oiu0005496
|2021101714Oj90143867
|2.281,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035153
|1.675,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035160
|2.281,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101614Oj90023367
|2.197,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035181
|1.675,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035164
|6.113,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035180
|6.113,00 TL
|4840897356
|JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
|BAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA
|202101202112
|9034
|2021110266Oiu0008430
|2021101714Oj90035157
|6.113,00 TL
|Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.