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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:01

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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VERGİ KİMLİK NOMÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANIADRESİVERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİVERGİ VEYA CEZANIN NEVİAna Takip Dosya NoTAKİP NOVERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
3800020805ESKİCİOĞLU TUR TURİZM İŞLET.LTD.ŞTİ.BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI Kapı No:62 Daire No: Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL20210120211290342021102266Oit00060882021101714Oj801023072.535,00 TL
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4050020154FATİH GÖKŞENSİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE20210120211290342024053166Oiu00000062024053114Oj90000033563,00 TL
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4050020154FATİH GÖKŞENSİVRİCE MEVKİİ SİVRİCE KÜME EVLER Kapı No:209 Daire No: Tel: AYVACIK ÇANAKKALE20080720080790772024053166Oiu00000062024053114Oj9000003113.094,51 TL
4660018349ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00042422021101714Oj900697624.572,00 TL
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4660018349ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00042422021101714Oj90139566563,00 TL
4660018349ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00042422021101714Oj900697714.572,00 TL
4660018349ISISAN ULUSLAR ARASINAKLİYAT VE GÜM.TİC.BAĞLARBAŞI MAH ATATÜRK CAD.ÇAM SOK Kapı No:11 Daire No:59 Tel: MALTEPE İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00042422021101714Oj900697474.572,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901437702.281,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901437672.281,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901437982.657,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901438032.657,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901437922.657,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj90051587216,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901454742.657,00 TL
4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901232662.281,00 TL
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4690032736HAMZAOĞLU BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş.GÜRPINAR KABİR HAVRA MEVKİİ Kapı No:X Daire No: Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00054962021101714Oj901438672.281,00 TL
4840897356JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞIBAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA20210120211290342021110266Oiu00084302021101714Oj900351531.675,00 TL
4840897356JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞIBAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA20210120211290342021110266Oiu00084302021101714Oj900351602.281,00 TL
4840897356JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞIBAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA20210120211290342021110266Oiu00084302021101614Oj900233672.197,00 TL
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4840897356JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞIBAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA20210120211290342021110266Oiu00084302021101714Oj900351646.113,00 TL
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4840897356JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞIBAHÇEKAPI MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. Kapı No:189 Daire No: Tel: ETİMESGUT ANKARA20210120211290342021110266Oiu00084302021101714Oj900351576.113,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02119870
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