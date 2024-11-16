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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:01

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 
VERGİ KİMLİK NOMÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANIADRESİVERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİVERGİ VEYA CEZANIN NEVİAna Takip Dosya NoTAKİP NOVERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901454091.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj90114742216,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901377801.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901133042.281,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj9004049826,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj90139696216,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901334281.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj900423361.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901245272.657,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj900700352.281,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj900505161.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901243621.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901188891.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901474041.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901095341.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj900932052.281,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj90095615216,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901063892.657,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj90098856351,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901453982.281,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj901250881.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj900701861.515,00 TL
4710035099İLGİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İSMETPAŞA M ORDU C Kapı No:327 Daire No:1 Tel: İSTANBUL20210120211290342021103066Oiu00170852021101714Oj9004043126,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA0038831314,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211020211090852022050766Oiv00098932022031614OjA01689222.698,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211020211090852022050766Oiv00098932022031714OjA0034967314,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA0058581772,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA00281944.691,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211020211090852022050766Oiv00098932022031714OjA0058456144,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA00752192.992,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211020211090852022050766Oiv00098932022031614OjA00730552.992,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211120211190852022050766Oiv00098932022031614OjA0078368314,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA0065923652,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20211020211090852022050766Oiv00098932022031714OjA0039038314,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031614OjA01662222.698,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA0068647144,00 TL
5781359046MUSTAFA KORKMAZERENLER MAH. İNTEPE SK. Kapı No:8/2 Daire No:YOK Tel: KARATAY KONYA20210920210990852022050766Oiv00098932022031714OjA0066489652,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No:ILN02120163
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