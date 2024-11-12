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Resmi İlan Haberleri
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 12.11.2024 00:01

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

Emlak İstimlak Müdürlüğü

 
TAŞINMAZ  MAL SATIŞ İLANI


          Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 26.11.2023 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

 
İLÇEKÂĞITHANE
MAHALLEMEHMET AKİF ERSOY
ADA4530
PARSEL1
BAĞIMSIZ BÖLÜML BLOK – NO:6
YÜZÖLÇÜM62,50 m2
NİTELİKMESKEN
SATIŞ HİSSESİTAM
DURUMUİŞGALLİ

                                                                      TAHMİNİ BEDEL             GEÇİCİ  TEMİNAT BEDELİ

         

                                                                  660.500,00 TL + KDV                     198.150,00 TL                        

 
  1. İhaleye ait şartname, 25.11.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 (ikibin) TL bedelle alınabilir.

 

  1. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 25.11.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.  

 

  1. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2024 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 26.11.2024 Salı günü saat 10:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

  1. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

 

  1. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.
         

İLAN OLUNUR.

 
Basın No:ILN02118715
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