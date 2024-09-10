Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:01
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İDARE MALI ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1177401
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAHALLESİ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2166000600 - 2166000661
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|İDARE MALI ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPIM İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
TOPLAMDA 13 KALEM (4.000-TON. ASFALT, 1.000 TON. ASFALT YAMA İLE; ASFALT KAPLAMA, VB.) İDARE MALI ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|25.09.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUBLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)
|0,01650229%
|0,03064711%
|1
|HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ
|0,00189307%
|0,00351571%
|0,5
|KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ
|0,01407704%
|0,02614308%
|1
|ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI
|0,10921917%
|0,20283561%
|6
|BETON VE HER NEVİ ASFALT MAKİNA İLE SÜPÜRÜLMESİ
|0,01090444%
|0,02025111%
|0,5
|DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE YAPIŞTIRICI BİTÜMLÜ MALZEMESİNİN PÜSKÜRTÜLMESİ (BORU İLE)
|0,00726963%
|0,01350074%
|0,5
|BÜYÜK PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELEKT.DUYARGALI FİNİŞER SERME-SİLİNDİR SIKIŞ.
|0,15921651%
|0,2956878%
|9
|YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ
|0,0506777%
|0,09411572%
|3
|MUAYENE BACA KAPAKLARININ(YAĞMURSUYU) ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ ( Nakliyeler dahildir. )
|0,0506777%
|0,09411572%
|3
|ASFALT KAZISINDAN ÇIKAN MALZEMENİN DEPOYA NAKLİ
|0,08009406%
|0,14874611%
|4
|ASFALT NAKLİ
|0,05825023%
|0,10817899%
|3
|EMÜLSİYON NAKLİ
|0,00044659%
|0,00082938%
|0,5
|İDARE MALI ASFALT İLE ROBOTLU YAMA YAPILMASI
|0,14077157%
|0,26143292%
|8
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No:ILN02086234
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